شجاع وتاريخي... هكذا وصف الشرع قرار رفع العقوبات عن سوريا!

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وفي كلمة وجهها للشعب السوري عقب لقاءه بظيره الأميركي قال: "نحتفل اليوم برفع العقوبات عن بلادنا وبالأخوة الصادقة بين شعوب المنطقة وقادتها".وأضاف قائلا: "زرت الرياض قبل عدة أشهر ووعدني ولي برفع العقوبات، وصدق بوعده". وتابع : "رأيت حب سوريا في عيني ".وأشاد الرئيس السوري بموقف بن زايد آل رئيس الداعم لدمشق. وقال الشرع إن " الشيخ زايد آل نهيان كان من أول الداعمين لسوريا".وأشار الشرع إلى أنه زار والتقى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الذي فتح أبواب الإمارات للسوريين ودعم استقرار سوريا.وشكر الشرع أيضا أمير قطر الشيخ والرئيس وقادة عدة دول عربية.وأردف أن "وحدة شعبنا وتضحياته كان أثرها كبيرا في العام العالمي تجاه سوريا"، مؤكدا "سوريا لكل السوريين ولن نسمح بتقسيمها ونافذة الأمل بدأت تطل على مستقبل واعد لسوريا.وأضاف: لن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق، فسوريا لكل السورين.وفي سياق ذي صلة، قال الشرع: في الأشهر الماضية عملنا على فرض الأمن ودمج السلاح والاعلان الدسروري والعدالة الانتقالية"وأضاف الرئيس السوري :"خلال الأشهر الماضية وضعنا أولويات لحل مشكلات البلاد".وأكد سوريا بتوفير المناخ الاستثماري لجميع المستثمرين السوريين والعرب والأجانب