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عربي-دولي
رغم الصمت الرسمي.. إسرائيل مستاءة من تجاهل ترامب لزيارتها
Lebanon 24
14-05-2025
|
23:04
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رغم الصمت الرسمي، تسود أوساط الحكومة
الإسرائيلية
حالة من الامتعاض بعد أن تجاهل الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
زيارة
تل أبيب
خلال جولته في
الشرق الأوسط
، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.
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ورأت أوساط سياسية إسرائيلية أن تجاوز
إسرائيل
في الزيارة يعكس تحوّلا في أولويات
الإدارة الأميركية
الجديدة، التي يبدو أنها تسعى لتكريس علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول
الخليج
.
ويأتي هذا في وقت تشعر فيه إسرائيل بقلق متزايد إزاء التغيرات في السياسة الأميركية، أبرزها المحادثات مع
إيران
ووقف الهجمات على الحوثيين.
وفقا لرويترز، أكدت مصادر مطلعة أن الإعلان المفاجئ لترامب عن رفع
العقوبات
عن
سوريا
، والدعوة إلى تطبيع العلاقات مع حكومتها الجديدة، فاقم من الشعور
الإسرائيلي
بالتهميش.
كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة، بينها
القدس
وتل أبيب، تزامنا مع تصريحات
ترامب
من
الرياض
حول وقف إطلاق النار مع الحوثيين، دون أن يذكر إسرائيل صراحة.
وفي ظل تجاهل أميركي ملحوظ للهواجس الإسرائيلية، أبدى عدد من المحللين والمعلقين في الصحافة الإسرائيلية مخاوفهم من أن إسرائيل "تقف اليوم موقف المتفرج" فيما تعاد صياغة مشهد الشرق الأوسط.
ويرى محللون أميركيون أن هناك "تباينا واضحا في الأولويات" بين تل أبيب وواشنطن، حيث تركّز إدارة ترامب على إنهاء الحروب المستمرة وتحقيق مكاسب اقتصادية، بدلا من الانخراط في الصراعات السياسية والعسكرية التي تهم إسرائيل.
ورغم تأكيد المتحدث باسم
مجلس الأمن القومي
الأميركي على "متانة العلاقة مع إسرائيل"، إلا أن واقع الميدان والمواقف الدبلوماسية الأخيرة يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف التقليدي. (سكاي نيوز عربية)
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