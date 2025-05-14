رغم الصمت الرسمي.. إسرائيل مستاءة من تجاهل ترامب لزيارتها

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ورأت أوساط سياسية إسرائيلية أن تجاوز في الزيارة يعكس تحوّلا في أولويات الجديدة، التي يبدو أنها تسعى لتكريس علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول . رغم الصمت الرسمي، تسود أوساط الحكومة حالة من الامتعاض بعد أن تجاهل الرئيس الأميركي زيارة خلال جولته في ، بحسب ما أفادت به مصادر دبلوماسية مطلعة.ورأت أوساط سياسية إسرائيلية أن تجاوز في الزيارة يعكس تحوّلا في أولويات الجديدة، التي يبدو أنها تسعى لتكريس علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية مع دول .

ويأتي هذا في وقت تشعر فيه إسرائيل بقلق متزايد إزاء التغيرات في السياسة الأميركية، أبرزها المحادثات مع ووقف الهجمات على الحوثيين.

وفقا لرويترز، أكدت مصادر مطلعة أن الإعلان المفاجئ لترامب عن رفع عن ، والدعوة إلى تطبيع العلاقات مع حكومتها الجديدة، فاقم من الشعور بالتهميش.



كما أشارت تقارير إعلامية إسرائيلية إلى أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة، بينها وتل أبيب، تزامنا مع تصريحات من حول وقف إطلاق النار مع الحوثيين، دون أن يذكر إسرائيل صراحة.



وفي ظل تجاهل أميركي ملحوظ للهواجس الإسرائيلية، أبدى عدد من المحللين والمعلقين في الصحافة الإسرائيلية مخاوفهم من أن إسرائيل "تقف اليوم موقف المتفرج" فيما تعاد صياغة مشهد الشرق الأوسط.

ويرى محللون أميركيون أن هناك "تباينا واضحا في الأولويات" بين تل أبيب وواشنطن، حيث تركّز إدارة ترامب على إنهاء الحروب المستمرة وتحقيق مكاسب اقتصادية، بدلا من الانخراط في الصراعات السياسية والعسكرية التي تهم إسرائيل.



ورغم تأكيد المتحدث باسم الأميركي على "متانة العلاقة مع إسرائيل"، إلا أن واقع الميدان والمواقف الدبلوماسية الأخيرة يطرح تساؤلات حول مستقبل هذا التحالف التقليدي. (سكاي نيوز عربية)