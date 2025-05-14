قرار ترامب كان مفاجئاً.. رفع العقوبات عن سوريا قد يستغرق شهورا

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ونقلت وكالة " " عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين أن الإدارات المختصة بالعقوبات لم تتلق أي إشعار مسبق من ، سواء عبر مذكرات رسمية أو توجيهات داخلية، حول القرار الذي أعلنه خلال زيارته إلى . فاجأ الرئيس الأميركي مسؤولي إدارته بإعلانه المفاجئ من عزمه رفع جميع المفروضة على ، في خطوة لم تكن متوقعة حتى من قبل كبار الموظفين في وزارتي الخارجية والخزانة.ونقلت وكالة " " عن أربعة مسؤولين أميركيين مطلعين أن الإدارات المختصة بالعقوبات لم تتلق أي إشعار مسبق من ، سواء عبر مذكرات رسمية أو توجيهات داخلية، حول القرار الذي أعلنه خلال زيارته إلى .

وبحسب المسؤولين، سارع كبار موظفي وزارتي الخارجية والخزانة في محاولة لفهم كيفية تنفيذ القرار، لا سيما أن بعض العقوبات المفروضة تعود إلى أكثر من أربعة عقود. وأكد أحدهم أن "الجميع يحاول استكشاف كيفية تنفيذ ذلك".



ووفقا للمسؤولين، فأن رفع العقوبات سيكون معقدا وسيستغرق شهورا.



وأوضح مسؤول كبير لرويترز أن البيت الأبيض لم يصدر أي مذكرة أو توجيه لمسؤولي العقوبات في أو للتحضير لإلغاء العقوبات، ولم ينبههم إلى أن هناك إعلانا وشيكا من الرئيس بهذا الشأن.



وبعد الإعلان، كان المسؤولون في حيرة من أمرهم حول الكيفية التي ستلغي بها حزما ومستويات من العقوبات، وأي منها سيتم تخفيفها ومتى يريد البيت الأبيض بدء العملية.