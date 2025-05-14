21
o
بيروت
21
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
22
o
صيدا
20
o
جونية
17
o
النبطية
15
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
17
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
عن عرض الحكومة طائرة بملايين الدولارات لترامب.. هذا ما كشفه رئيس وزراء قطر
Lebanon 24
14-05-2025
|
23:48
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد رئيس الوزراء
القطري
الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
، أن عرض الحكومة
القطرية
طائرة بملايين الدولارات للرئيس الأميركي
دونالد ترامب
لاستخدامها كطائرة رئاسية هو "صفقة بين حكومتين".
Advertisement
وأوضح الشيخ
محمد بن عبدالرحمن آل ثاني
، رئيس الوزراء ووزير الخارجية، خلال مقابلة مع شبكة "CNN"، أن عرض الحكومة القطرية طائرة للرئيس
ترامب
"ليست هدية شخصية له مع أن
العرض
لا يزال قيد المراجعة من قبل الطرفين".
وقال الوزير
: "هذه صفقة بسيطة للغاية بين حكومتين، في حين أن
وزارة الدفاع
القطرية والبنتاغون لا يزالان يتبادلان إمكانية نقل إحدى طائراتنا من طراز "747-8" لاستخدامها كطائرة رئاسية، ولا تزال قيد المراجعة القانونية، لذا لا يوجد شيء، ولا أعرف سبب تحولها إلى خبر كبير كهذا، وهو أمر كما تعلمون ينظر إليه بطريقة غريبة للغاية".
ولم يؤكد ما إذا كان مسؤول
قطري
قد تواصل مع ترامب بعرض للمساعدة.
وقال رئيس الوزراء القطري: "إنها صفقة بين حكومتين لا علاقة لها بالموظفين سواء كانوا من الجانب الأميركي أو الجانب القطري، إنها بين وزارتي الدفاع".
وتابع: "إذا احتاجت
الولايات المتحدة
شيئا وكان ذلك قانونيا، فإن القطريين سيساعدون"، موضحا: "لا شيء يغير قرارنا، في نهاية المطاف، إذا كان هناك شيء تحتاجه الولايات المتحدة وكان قانونيا تماما، ويمكننا، فنحن قادرون على مساعدة ودعم الولايات المتحدة، فلن نتردد، حتى لو كان هناك شيء قادم من قطر للولايات المتحدة، فهو نابع من الحب وليس من أي تبادل".
ورغم ذلك، قال إنه "بالطبع" سيتم سحب العرض إذا اعتبرت الصفقة "غير قانونية".
ولفت: "لن نفعل أي شيء غير قانوني، لو كان هناك شيء غير قانوني لكانت هناك طرق عديدة لإخفاء هذا النوع من المعاملات ولن تكون ظاهرة للعامة، هذا تبادل واضح للغاية بين حكومتين ولا أرى أي جدل في ذلك."
ونفى الوزير أن "القطريين يحاولون شراء النفوذ لدى الولايات المتحدة"، قائلا: "لماذا نشتري نفوذا في الولايات المتحدة؟ إذا نظرنا فقط إلى السنوات العشر الأخيرة من العلاقة بين الولايات المتحدة وقطر، نجد أن قطر كانت دائما حاضرة لدعم الولايات المتحدة عند الحاجة، سواء كان ذلك في الحرب على الإرهاب، أو في إجلاء
أفغانستان
أو في إطلاق سراح الرهائن من مختلف دول العالم".
وذكر: "قطر دائما ما تكثف جهودها لمساعدة ودعم الولايات المتحدة، لأننا نؤمن بأن هذه الصداقة يجب أن تعود بالنفع على كلا البلدين". (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
وزير المالية السوري: قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب
Lebanon 24
وزير المالية السوري: قطر ستقدم 29 مليون دولار شهريا لمدة 3 أشهر قابلة للتمديد لدفع الرواتب
15/05/2025 08:25:45
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي
Lebanon 24
واشنطن تلغي مكافأة الـ10 ملايين دولار مقابل معلومات عن هذا القيادي
15/05/2025 08:25:45
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العلاقة مع أوروبا.. هذا ما كشفه بوتين
Lebanon 24
عن العلاقة مع أوروبا.. هذا ما كشفه بوتين
15/05/2025 08:25:45
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه
Lebanon 24
بيان للجيش عن إشكال برجا.. هذا ما كشفه
15/05/2025 08:25:45
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
Lebanon 24
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
01:11 | 2025-05-15
15/05/2025 01:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
السوداني يحسم الموقف: لا سلاح خارج الدولة ولا تطبيع مع إسرائيل
Lebanon 24
السوداني يحسم الموقف: لا سلاح خارج الدولة ولا تطبيع مع إسرائيل
01:09 | 2025-05-15
15/05/2025 01:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على الحرب.. ترقب لانطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف
Lebanon 24
بعد 3 سنوات على الحرب.. ترقب لانطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف
01:03 | 2025-05-15
15/05/2025 01:03:23
Lebanon 24
Lebanon 24
هل من لقاء سيجمع الرئيس التركي بوفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟
Lebanon 24
هل من لقاء سيجمع الرئيس التركي بوفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟
00:57 | 2025-05-15
15/05/2025 12:57:36
Lebanon 24
Lebanon 24
23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس
Lebanon 24
23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس
00:56 | 2025-05-15
15/05/2025 12:56:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. شاهدوا كيف رقصت ابنة الفنان عمرو دياب مع هذا الشاب
02:31 | 2025-05-14
14/05/2025 02:31:02
Lebanon 24
Lebanon 24
من أصل فلسطيني.. العارضة الشهيرة بيلا حديد تتحدى مهرجان "كان" وتطل بإطلالة جريئة (فيديو)
Lebanon 24
من أصل فلسطيني.. العارضة الشهيرة بيلا حديد تتحدى مهرجان "كان" وتطل بإطلالة جريئة (فيديو)
02:46 | 2025-05-14
14/05/2025 02:46:34
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
01:11 | 2025-05-15
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
01:09 | 2025-05-15
السوداني يحسم الموقف: لا سلاح خارج الدولة ولا تطبيع مع إسرائيل
01:03 | 2025-05-15
بعد 3 سنوات على الحرب.. ترقب لانطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف
00:57 | 2025-05-15
هل من لقاء سيجمع الرئيس التركي بوفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟
00:56 | 2025-05-15
23 شهيدا بقصف إسرائيلي استهدف 8 منازل في خان يونس
00:54 | 2025-05-15
المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 08:25:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24