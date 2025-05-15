الى قطر والامارات.. ترامب يواصل جولته الخليجية

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ومن المقرر أن يُلقي أولا خطابا أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في قطر، قبل أن يتوجه إلى . يواصل الرئيس الأميركي جولته في منطقة اليوم الخميس.ومن المقرر أن يُلقي أولا خطابا أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في قطر، قبل أن يتوجه إلى .

وكان قد وصل إلى منطقة الخليج يوم الثلاثاء، بدءاً بزيارة إلى ، حيث أبرم اتفاقات تتعلق باستثمارات وصفقات كبرى.



كما عقد لقاء مباشر مع الرئيس السوري أحمد .



وفي الوقت ذاته، أعلن عن إنهاء الأميركية المفروضة على .

وكان ترامب سافر إلى في نهاية نيسان لحضور جنازة البابا الراحل، لكن زيارته إلى منطقة الخليج تُعد أول رحلة دبلوماسية كبيرة له منذ توليه منصبه في كانون الثاني.



واختتم الرئيس الأميركي ترمب زيارته للعاصمة ، الأربعاء.