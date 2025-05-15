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عربي-دولي

الى قطر والامارات.. ترامب يواصل جولته الخليجية

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:06
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يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب جولته في منطقة الخليج اليوم الخميس.
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ومن المقرر أن يُلقي أولا خطابا أمام جنود أمريكيين في قاعدة عسكرية في قطر، قبل أن يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكان ترامب قد وصل إلى منطقة الخليج يوم الثلاثاء، بدءاً بزيارة إلى المملكة العربية السعودية، حيث أبرم اتفاقات تتعلق باستثمارات وصفقات كبرى.

كما عقد لقاء مباشر مع الرئيس السوري أحمد الشرع.

وفي الوقت ذاته، أعلن عن إنهاء العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا.
وكان ترامب سافر إلى روما في نهاية نيسان لحضور جنازة البابا الراحل، لكن زيارته إلى منطقة الخليج تُعد أول رحلة دبلوماسية كبيرة له منذ توليه منصبه في كانون الثاني.

واختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب زيارته للعاصمة السعودية الرياض، الأربعاء.
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