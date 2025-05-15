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عربي-دولي

تدعمها الولايات المتحدة.. مؤسسة إغاثية تبدأ عملياتها في غزة نهاية أيار

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:08
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تعتزم مؤسسة إغاثية تدعمها الولايات المتحدة بدء العمل في غزة قبل نهاية أيار الجاري، وذلك بموجب خطة لتوزيع المساعدات أثارت انتقادات حادة.
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وطلبت المؤسسة من إسرائيل السماح للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى باستئناف إيصال المساعدات للفلسطينيين في الوقت الحالي حتى تصبح جاهزة للعمل. (روسيا اليوم)
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