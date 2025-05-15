تدعمها الولايات المتحدة.. مؤسسة إغاثية تبدأ عملياتها في غزة نهاية أيار

تعتزم مؤسسة إغاثية تدعمها بدء العمل في غزة قبل نهاية أيار الجاري، وذلك بموجب خطة لتوزيع المساعدات أثارت انتقادات حادة.

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وطلبت المؤسسة من السماح للأمم المتحدة والمنظمات الأخرى باستئناف إيصال المساعدات للفلسطينيين في الوقت الحالي حتى تصبح جاهزة للعمل. (روسيا اليوم)