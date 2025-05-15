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عربي-دولي

المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

Lebanon 24
15-05-2025 | 00:54
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أكد المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.
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ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.

وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.

إلى ذلك، وتأكيدا لما ذكرته مصادر "العربية" و"الحدث"، قال المتحدّث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في تصريحات خاصه لـ"العربية" و"الحدث" من العاصمة السعودية الرياض، قال إنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب يضع المصالح الأميركية قبل مصلحة إسرائيل أو أيّ دولة أخرى، وأنّه يريد إنهاء الحرب في غزّة بأسرع وقت.
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