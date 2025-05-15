23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل
Lebanon 24
15-05-2025
|
00:54
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط
ستيف ويتكوف
، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في
قطاع غزة
يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة
حماس
بالكامل.
Advertisement
ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.
وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام
في إسرائيل
منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.
إلى ذلك، وتأكيدا لما ذكرته مصادر "العربية" و"الحدث"، قال المتحدّث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في تصريحات خاصه لـ"العربية" و"الحدث" من العاصمة
السعودية الرياض
، قال إنّ الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
يضع المصالح الأميركية قبل مصلحة
إسرائيل
أو أيّ دولة أخرى، وأنّه يريد إنهاء الحرب في غزّة بأسرع وقت.
مواضيع ذات صلة
نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في واشنطن
Lebanon 24
نتنياهو يلتقي المبعوث الأميركي للشرق الأوسط في واشنطن
15/05/2025 10:20:22
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
مبعوث بوتين إلى واشنطن: المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط والسعودية ساعدا في المحادثات الأميركية الروسية
Lebanon 24
مبعوث بوتين إلى واشنطن: المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط والسعودية ساعدا في المحادثات الأميركية الروسية
15/05/2025 10:20:22
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري
Lebanon 24
نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس غادرت عين التينة بعد لقائها الرئيس نبيه بري
15/05/2025 10:20:22
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
اجتماع بين الرئيس عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في قصر بعبدا
Lebanon 24
اجتماع بين الرئيس عون ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس في قصر بعبدا
15/05/2025 10:20:22
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
Lebanon 24
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
03:12 | 2025-05-15
15/05/2025 03:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
Lebanon 24
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
03:00 | 2025-05-15
15/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
Lebanon 24
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
02:13 | 2025-05-15
15/05/2025 02:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
01:53 | 2025-05-15
15/05/2025 01:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
Lebanon 24
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
01:53 | 2025-05-15
15/05/2025 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:12 | 2025-05-15
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
03:00 | 2025-05-15
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
02:13 | 2025-05-15
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
01:53 | 2025-05-15
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
01:53 | 2025-05-15
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
01:11 | 2025-05-15
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 10:20:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24