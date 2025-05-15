المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل

أكد المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة بالكامل.

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ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.



وفي هذا الصدد، أشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة.



إلى ذلك، وتأكيدا لما ذكرته مصادر "العربية" و"الحدث"، قال المتحدّث الإقليمي باسم الخارجية الأميركية صامويل وربيرغ، في تصريحات خاصه لـ"العربية" و"الحدث" من العاصمة ، قال إنّ الرئيس الأميركي يضع المصالح الأميركية قبل مصلحة أو أيّ دولة أخرى، وأنّه يريد إنهاء الحرب في غزّة بأسرع وقت.