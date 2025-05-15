23
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
21
o
بعلبك
9
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
هل من لقاء سيجمع الرئيس التركي بوفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟
Lebanon 24
15-05-2025
|
00:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
نقلت وسائل إعلام محلية عن
ديوان
الرئاسة
التركية
أن جدول أعمال الرئيس
رجب طيب أردوغان
لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي
روسيا
وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.
Advertisement
ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سيتواجد الرئيس
التركي
خلال هذه الفترة في العاصمة
أنقرة
.
وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل
أردوغان
في مقر إقامته في أنقرة اليوم،
فولوديمير زيلينسكي
الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.
وسيشارك الرئيس التركي كذلك في فعاليات في مركز مؤتمرات
حزب العدالة والتنمية
الحاكم (Ak parti)، وفي
اتحاد غرف
التجارة والصناعة التركية (TOBB).
ومن المرتقب أن تجري في إسطنبول اليوم الخميس، أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، وذلك على أساس اقتراح
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
الرئيس التركي: نريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل
Lebanon 24
الرئيس التركي: نريد أن تنتهي الحرب بين روسيا وأوكرانيا بسلام عادل
15/05/2025 10:20:36
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
لقاء يجمع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفرنسي قبيل القمة الثلاثية
Lebanon 24
لقاء يجمع العاهل الأردني والرئيسين المصري والفرنسي قبيل القمة الثلاثية
15/05/2025 10:20:36
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نبذل جهودا دبلوماسية لجمع الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: نبذل جهودا دبلوماسية لجمع الطرفين الروسي والأوكراني على طاولة المفاوضات
15/05/2025 10:20:36
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: محكمة تركية تسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في انتظار المحاكمة
Lebanon 24
وسائل إعلام تركية: محكمة تركية تسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو في انتظار المحاكمة
15/05/2025 10:20:36
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
Lebanon 24
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
03:12 | 2025-05-15
15/05/2025 03:12:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
Lebanon 24
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
03:00 | 2025-05-15
15/05/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
Lebanon 24
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
02:13 | 2025-05-15
15/05/2025 02:13:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
Lebanon 24
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
01:53 | 2025-05-15
15/05/2025 01:53:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
Lebanon 24
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
01:53 | 2025-05-15
15/05/2025 01:53:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
Lebanon 24
خبرٌ يهمكم عن الكهرباء.. ترقبوا ما سيجري
16:27 | 2025-05-14
14/05/2025 04:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
Lebanon 24
ركع أمامها وطلب يدها... حبيب ممثلة يفاجئها بالزواج في لحظة مؤثرة
08:28 | 2025-05-14
14/05/2025 08:28:46
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
Lebanon 24
الموت يُؤلم مرّة أخرى إعلاميّة "الجديد": مش عم صدق... دغري لحقتها؟ (صور)
05:24 | 2025-05-14
14/05/2025 05:24:10
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
Lebanon 24
بعد زواجها... نارين بيوتي غاضبة من أشقائها: "حرقوا قلبي"
09:29 | 2025-05-14
14/05/2025 09:29:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
Lebanon 24
ما حقيقة توقيف محافظ الشمال وفرض الإقامة الجبرية عليه؟
14:37 | 2025-05-14
14/05/2025 02:37:08
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:12 | 2025-05-15
سنحمي الشرق الأوسط.. ترامب: نقترب جدا من إبرام اتفاق مع إيران
03:00 | 2025-05-15
ترامب يلتقي الشرع.. سوريا ستُضم إلى اتفاقات أبراهام
02:13 | 2025-05-15
عمرها يتجاوز النصف قرن.. اكتشاف قاعدة نووية لأميركا في غرينلاند
01:53 | 2025-05-15
بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم
01:53 | 2025-05-15
عباس: الدولة الفلسطينية جاهزة لتسلم حكم غزة
01:11 | 2025-05-15
إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
15/05/2025 10:20:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24