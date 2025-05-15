هل من لقاء سيجمع الرئيس التركي بوفدي روسيا وأوكرانيا في إسطنبول؟

نقلت وسائل إعلام محلية عن الرئاسة أن جدول أعمال الرئيس لا يتضمن أي لقاءات مع وفدي وأوكرانيا، اللذين قد يجريان مفاوضات اليوم في إسطنبول.

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ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سيتواجد الرئيس خلال هذه الفترة في العاصمة .

وبحسب جدول أعمال الرئيس التركي، سيستقبل في مقر إقامته في أنقرة اليوم، الذي يتوقع وصوله إلى العاصمة التركية على خلفية المفاوضات المخطط لها بين روسيا وأوكرانيا.



وسيشارك الرئيس التركي كذلك في فعاليات في مركز مؤتمرات الحاكم (Ak parti)، وفي التجارة والصناعة التركية (TOBB).



ومن المرتقب أن تجري في إسطنبول اليوم الخميس، أول مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا منذ ثلاث سنوات، وذلك على أساس اقتراح . (روسيا اليوم)