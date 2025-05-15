بعد 3 سنوات على الحرب.. ترقب لانطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف

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واقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع في إسطنبول اليوم الخميس "دون أي شروط مسبقة". وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعلن الكرملين أن الوفد سيضم المستشار الرئاسي ميدينسكي ونائب ألكسندر فومين.



وبعد إعلان الكرملين عن الوفد، قال مسؤول أميركي إن لن يحضر، وذلك بعد أيام من قوله إنه يفكر في القيام بزيارة.



، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في لقاء صحافي إنه من السابق لأوانه مناقشة نتائج المفاوضات، مشيراً إلى أن الحرب والمصالح الوطنية عمليتان منفصلتان عن بعضهما.



ورغم أن بوتين لم يؤكد قط أنه سيحضر شخصيا، فإن غياب الرئيسين الروسي والأميركي عن المفاوضات يخفض سقف التوقعات بتحقيق تقدم كبير في الحرب التي انطلقت بين وأوكرانيا في شباط 2022. وسط ترقب ومتابعة دولية، تنطلق اليوم الخميس، في ، أول محادثات سلام مباشرة بين وكييف منذ ثلاث سنوات، في غياب الرئيس الأميركي ونظيره الروسي . وأوفد مجموعة من التكنوقراط ذوي الخبرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة اليوم.واقترح إجراء مفاوضات مباشرة مع في إسطنبول اليوم الخميس "دون أي شروط مسبقة". وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعلن الكرملين أن الوفد سيضم المستشار الرئاسي ميدينسكي ونائب ألكسندر فومين.وبعد إعلان الكرملين عن الوفد، قال مسؤول أميركي إن لن يحضر، وذلك بعد أيام من قوله إنه يفكر في القيام بزيارة.، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في لقاء صحافي إنه من السابق لأوانه مناقشة نتائج المفاوضات، مشيراً إلى أن الحرب والمصالح الوطنية عمليتان منفصلتان عن بعضهما.ورغم أن بوتين لم يؤكد قط أنه سيحضر شخصيا، فإن غياب الرئيسين الروسي والأميركي عن المفاوضات يخفض سقف التوقعات بتحقيق تقدم كبير في الحرب التي انطلقت بين وأوكرانيا في شباط 2022.

وكان الرئيس الأوكراني قد تحدى بشأن المشاركة في المحادثات "ما لم يكن خائفا"، في محاولة واضحة للإظهار لترامب من هو الأكثر حرصا على السلام.



وقال مسؤول أوكراني إن في طريقه إلى تركيا. وكان زيلينسكي قد أكد أن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا وتحقيق سلام دائم.



إلى ذلك، وصل الأميركي ماركو روبيو إلى تركيا، قبيل انطلاق محادثات وقف إطلاق النار المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا.



ويأمل ترامب في أن يوقع الجانبان هدنة لمدة 30 يوما لوقف أكبر حرب برية في منذ الحرب العالمية الثانية. وقال مشرع روسي أمس الأربعاء إنه قد تكون هناك أيضا مناقشات حول تبادل كبير لأسرى الحرب.