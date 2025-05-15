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عربي-دولي
بعد 3 سنوات على الحرب.. ترقب لانطلاق أول محادثات سلام مباشرة بين موسكو وكييف
Lebanon 24
15-05-2025
|
01:03
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وسط ترقب ومتابعة دولية، تنطلق اليوم الخميس، في
تركيا
، أول محادثات سلام مباشرة بين
موسكو
وكييف منذ ثلاث سنوات، في غياب الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
ونظيره الروسي
فلاديمير بوتين
. وأوفد
الكرملين
مجموعة من التكنوقراط ذوي الخبرة للمشاركة في المحادثات المرتقبة اليوم.
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واقترح
بوتين
يوم الأحد
إجراء مفاوضات مباشرة مع
أوكرانيا
في إسطنبول اليوم الخميس "دون أي شروط مسبقة". وفي وقت متأخر من أمس الأربعاء، أعلن الكرملين أن الوفد سيضم المستشار الرئاسي
فلاديمير
ميدينسكي ونائب
وزير الدفاع
ألكسندر فومين.
وبعد إعلان الكرملين عن الوفد، قال مسؤول أميركي إن
ترامب
لن يحضر، وذلك بعد أيام من قوله إنه يفكر في القيام بزيارة.
من جهته
، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف في لقاء صحافي إنه من السابق لأوانه مناقشة نتائج المفاوضات، مشيراً إلى أن الحرب
الأوكرانية
والمصالح الوطنية عمليتان منفصلتان عن بعضهما.
ورغم أن بوتين لم يؤكد قط أنه سيحضر شخصيا، فإن غياب الرئيسين الروسي والأميركي عن المفاوضات يخفض سقف التوقعات بتحقيق تقدم كبير في الحرب التي انطلقت بين
روسيا
وأوكرانيا في شباط 2022.
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
قد تحدى
الرئيس الروسي
بشأن المشاركة في المحادثات "ما لم يكن خائفا"، في محاولة واضحة للإظهار لترامب من هو الأكثر حرصا على السلام.
وقال مسؤول أوكراني إن
زيلينسكي
في طريقه إلى تركيا. وكان زيلينسكي قد أكد أن بلاده مستعدة لأي شكل من أشكال التفاوض لإنهاء الحرب مع روسيا وتحقيق سلام دائم.
إلى ذلك، وصل
وزير الخارجية
الأميركي ماركو روبيو إلى تركيا، قبيل انطلاق محادثات وقف إطلاق النار المرتقبة بين روسيا وأوكرانيا.
ويأمل ترامب في أن يوقع الجانبان هدنة لمدة 30 يوما لوقف أكبر حرب برية في
أوروبا
منذ الحرب العالمية الثانية. وقال مشرع روسي أمس الأربعاء إنه قد تكون هناك أيضا مناقشات حول تبادل كبير لأسرى الحرب.
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