إيران تعلنها: مستعدون للتخلي عن اليورانيوم عالي التخصيب بشرط

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وقال شمخاني، مستشار المرشد ، في مقابلة مع شبكة "إن.بي. " نشرت الأربعاء، إن ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية. صرح المسؤول الكبير أن بلاده مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع مقابل رفع الاقتصادية.وقال شمخاني، مستشار المرشد ، في مقابلة مع شبكة "إن.بي. " نشرت الأربعاء، إن ستلتزم بعدم تصنيع أسلحة نووية مطلقاً، والتخلص من مخزوناتها من اليورانيوم عالي التخصيب، والموافقة على تخصيب اليورانيوم فقط إلى المستويات الأدنى اللازمة للاستخدام المدني، والسماح بإشراف مفتشين دوليين على العملية.

فرض قيود موقتة

تأتي تلك التصريحات بعد أن أعرب نائب عن انفتاح بلاده على قبول فرض قيود مؤقتة على تخصيب اليورانيوم، رغم تأكيده أن المحادثات مع الولايات المتحدة لم تتناول هذه التفاصيل بعد.



وقال في تصريحات الثلاثاء: "لم ندخل بعد في تفاصيل تتعلق بمستوى ونسبة التخصيب. وإنما أعلنا، كإطار عام، أننا لفترة محدودة، يمكننا قبول مجموعة من القيود المتعلقة بمستوى وسعة التخصيب، وسائر المشابهة في المجال ، وذلك في إطار إجراءات لبناء الثقة"، وفق ما نقلت .

قال الثلاثاء: "في المفاوضات، لن نتراجع عن مبادئنا بأي شكل من الأشكال، ولكن في الوقت نفسه، لا نريد أي توترات"، حسب بيان رئاسي.



محادثات نووية

يذكر أن إيران والولايات المتحدة اختتمتا محادثات نووية في الأحد دون تحقيق اختراق واضح مع اشتعال مواجهة علنية بشأن تخصيب اليورانيوم، لكن الطرفين أبديا رضاهما بعد الجولة الرابعة من المفاوضات، وفقاً لفرانس برس.



فيما أكد الإيراني خلال المحادثات الأخيرة بأن حق تخصيب اليورانيوم "غير قابل للتفاوض"، بينما وصفه المبعوث الأميركي بأنه "خط أحمر".



وبدأ الطرفان مباحثات في 12 نيسان بوساطة من عُمان التي أدت دور الوسيط أيضاً في مفاوضات سابقة أثمرت في العام 2015، التوصل إلى اتفاق دولي بين والقوى الكبرى بشأن الملف النووي.