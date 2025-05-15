بعد سقوط النظام السابق.. 1.87 مليون لاجئ ونازح سوري عادوا إلى ديارهم

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تحدث تقرير لمنظمة التابعة للأمم المتحدة عن عودة 1.87 مليون نازح ولاجئ سوري في الداخل والخارج إلى ديارهم بعد سقوط النظام السابق في الثامن من كانون الأول الماضي.وأشار التقرير إلى أن نقص الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية يشكل التحدي الأكبر أمام عودة السوريين إلى بلادهم.ودعت المنظمة إلى حشد دعم دولي لمساعدة على التعافي وعودة السوريين إلى بلدهم ورسم مستقبل أفضل.وذكر التقرير أن العديد من المجتمعات تواجه صعوبة في الحصول على الكهرباء والمياه النظيفة والرعاية الصحية، بينما تعيق الثغرات في الوثائق المدنية العائدين من الوصول إلى الخدمات الأساسية أو المطالبة بحقوق السكن والأراضي.وقالت مديرة المنظمة الدولية للهجرة، بوب إن السوريين يتمتعون بالمرونة والابتكار، لكنهم بحاجة إلى مساعدة كبيرة لإعادة بناء مجتمعاتهم وحياتهم. وشددت على أن تمكين السوريين من العودة إلى بلد يسير على طريق الاستقرار والتقدم أمر بالغ الأهمية لمستقبل البلاد.وأضافت إيمي بوب: "لقد أعادت المنظمة الدولية للهجرة تفعيل قدراتها على جمع البيانات في سوريا، وهذا التقرير هو أحدث مساهماتنا في توجيه الجهود الإنسانية وجهود التعافي وغيرها من الجهود القائمة على الأدلة لرسم مستقبل أفضل لسوريا وشعبها".انخفاض عدد داخلياووفقا لأحدث تقرير صادر عن مصفوفة تتبع النزوح الدولية للهجرة، انخفض عدد النازحين داخليا بشكل طفيف في نيسان 2025 إلى حوالي 6.6 مليون، مقارنة بأكثر من 6.7 مليون في آذار.(سكاي نيوز)