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عربي-دولي

بشأن المحادثات مع روسيا.. قرار مرتقب لزيلينسكي بعد اجتماعه مع إردوغان

Lebanon 24
15-05-2025 | 03:52
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أفاد مصدر لوكالة "تاس" بأن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في إسطنبول، يسبقها اجتماع للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في أنقرة.ووفقاً لما أفاد به المصدر: "سيسبق بدء المفاوضات، لقاء زيلينسكي مع أردوغان في أنقرة".
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وفي السياق ذاته، قال مسؤول أوكراني لرويترز إن زيلينسكي سيتخذ بعد لقائه إردوغان قرارا بشأن المحادثات مع روسيا في إسطنبول.

وأرسلت روسيا وفدا يضم مساعدين ونواب وزراء إلى إسطنبول لإجراء محادثات سلام مع أوكرانيا.
وسيتم إجراء مباحثات مباشرة هي الأولى بين البلدين منذ ربيع العام 2022 مع أن ترتيبات هذا اللقاء الذي يغيب عنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تبقى غير واضحة حتى الآن.

وكان زيلينسكي حض نظيره الروسي على الحضور إلى اسطنبول للمشاركة في الاجتماع الخميس مؤكدا أنه سيكون عندها مستعدا للقائه.
إلا ان اسم بوتين لم يرد في قائمة المشاركين التي نشرها الكرملين مساء الأربعاء بعد أن أبقى على تشكيلة الوفد طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.

وكان زيلينسكي دعا بالحاح بوتين إلى المشاركة "شخصيا" في هذه المباحثات مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان الرئيس الروسي أول من كشف هذه المباحثات في الأساس فيما تكثف الولايات المتحدة الضغوط لإطلاق مسار دبلوماسي لانهاء النزاع.
وامتنعت أوكرانيا عن نشر تشكيلة وفدها إلى هذه المباحثات.

أما الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يدفع منذ أشهر البلدين للتفاوض، فقد تحدث الأربعاء عن "احتمال" توجهه إلى تركيا خلال الأسبوع الراهن في حال أقدم بوتين على هذه الخطوة.
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