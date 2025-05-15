بشأن المحادثات مع روسيا.. قرار مرتقب لزيلينسكي بعد اجتماعه مع إردوغان

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وفي السياق ذاته، قال مسؤول أوكراني لرويترز إن زيلينسكي سيتخذ بعد لقائه إردوغان قرارا بشأن المحادثات مع روسيا في إسطنبول.



وأرسلت روسيا وفدا يضم مساعدين ونواب إسطنبول لإجراء محادثات سلام مع . أفاد مصدر لوكالة "تاس" بأن المفاوضات بين وأوكرانيا في إسطنبول، يسبقها اجتماع للرئيس الأوكراني مع الرئيس ، في .ووفقاً لما أفاد به المصدر: "سيسبق بدء المفاوضات، لقاء زيلينسكي مع في أنقرة".وفي السياق ذاته، قال مسؤول أوكراني لرويترز إن زيلينسكي سيتخذ بعد لقائه إردوغان قرارا بشأن المحادثات مع روسيا في إسطنبول.وأرسلت روسيا وفدا يضم مساعدين ونواب إسطنبول لإجراء محادثات سلام مع .

وسيتم إجراء مباحثات مباشرة هي الأولى بين البلدين منذ ربيع العام 2022 مع أن ترتيبات هذا اللقاء الذي يغيب عنه ، تبقى غير واضحة حتى الآن.



وكان زيلينسكي حض نظيره الروسي على الحضور إلى للمشاركة في الاجتماع الخميس مؤكدا أنه سيكون عندها مستعدا للقائه.

إلا ان اسم لم يرد في قائمة المشاركين التي نشرها مساء الأربعاء بعد أن أبقى على تشكيلة الوفد طي الكتمان حتى اللحظة الأخيرة.



وكان زيلينسكي دعا بالحاح بوتين إلى المشاركة "شخصيا" في هذه المباحثات مع مرور أكثر من ثلاث سنوات على بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وكان أول من كشف هذه المباحثات في الأساس فيما تكثف الضغوط لإطلاق مسار لانهاء النزاع.

وامتنعت أوكرانيا عن نشر تشكيلة وفدها إلى هذه المباحثات.



أما الرئيس الأميركي الذي يدفع منذ أشهر البلدين للتفاوض، فقد تحدث الأربعاء عن "احتمال" توجهه إلى خلال الأسبوع الراهن في حال أقدم بوتين على هذه الخطوة.