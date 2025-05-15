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عربي-دولي
بعد السعودية.. ترامب في الإمارات في زيارة تاريخية تمهّد لمستقبل استثنائي
Lebanon 24
15-05-2025
|
04:06
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تمثل زيارة
الرئيس دونالد ترامب
، رئيس
الولايات المتحدة
الأميركية إلى
دولة الإمارات
، محطة بارزة في مسار العلاقات الإستراتيجية بين البلدين الصديقين، والعمل على تعزيزها في المجالات المختلفة، بما يحقق مصالحهما المشتركة في التنمية والازدهار.
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وتجسد الزيارة عمق العلاقات التاريخية الممتدة لنحو نصف قرن بين البلدين، والتي حافظت على متانتها وتطورها المستمر، إذ تعد
الإمارات
أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة في منطقة
الشرق الأوسط
وشمال إفريقيا، وفقاً لوزارة الاقتصاد
الإماراتية
.
ووصفت المتحدثة باسم
البيت الأبيض
كارولين ليفيت، الزيارة بأنها "عودة تاريخية إلى الشرق الأوسط"، فيما يرى مراقبون أن اختيار
ترامب
الخليج
مرة أخرى كأول محطة له يأتي تأكيداً على أهمية دور المنطقة في المجالات المختلفة.
وتأسست العلاقات الدبلوماسية الثنائية بين البلدين، بعد فترة وجيزة من قيام اتحاد دولة الإمارات في عام 1971، وتم تدشين سفارة الإمارات في
واشنطن
عام 1974، كما تم افتتاح
سفارة الولايات المتحدة
في
أبوظبي
خلال العام نفسه.
وتشمل أوجه التنسيق
الإماراتي
الأمريكي جوانب عدة أبرزها التنموية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، والتجارية، والعسكرية، والشراكات المرتبطة بإعلان الاتفاقية الإبراهيمية للسلام.
ونجح البلدان في وضع أسس متينة لتعاون طويل الأمد في المجال الاقتصادي، وإقامة شراكات مبتكرة في مجالات جديدة، بما في ذلك
الذكاء الاصطناعي
، والأمن الغذائي، والطاقة النظيفة، واستكشاف الفضاء، وغيرها من المجالات ذات الأولوية في العلوم والتعليم والثقافة.
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