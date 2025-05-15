Advertisement

عربي-دولي

ويتكوف يؤكد: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:40
A-
A+
Doc-P-1360725-638829062952970204.jpg
Doc-P-1360725-638829062952970204.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في قطاع غزة يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة حماس بالكامل.
Advertisement

ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.

وأشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام في إسرائيل منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة. (العربية)

مواضيع ذات صلة
المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس بالكامل
lebanon 24
15/05/2025 16:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: نزع سلاح حماس أساسي لأي اتفاق سلام مستدام في غزة
lebanon 24
15/05/2025 16:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون: تحدثت مع نتنياهو وأكدت مجددا على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة ونزع سلاح حماس
lebanon 24
15/05/2025 16:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ويتكوف: أي اتفاق دائم مع إيران يتطلب إلغاء برنامجها النووي للتخصيب والعسكرة
lebanon 24
15/05/2025 16:51:33 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:32 | 2025-05-15
09:30 | 2025-05-15
09:10 | 2025-05-15
08:50 | 2025-05-15
08:14 | 2025-05-15
08:00 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24