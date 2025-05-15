ويتكوف يؤكد: حل غزة يتطلب نزع سلاح حماس

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أعلن المبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ، في تصريحات لمجلة "ذي أتلانتيك" The Atlantic، اليوم الخميس، أن أي حل طويل الأمد في يجب أن يتضمن نزع سلاح حركة بالكامل.ورأى يتكوف أن استمرار وجود حماس المسلحة في غزة غير مقبول، مشددا على ضرورة نزع سلاحها كجزء أساسي من أي اتفاق سلام مستدام.وأشار ويتكوف في تصريحاته إلى أن الرأي العام منقسم بشأن ضرورة إطلاق سراح المحتجزين في غزة، وهناك انقسام حاد بشأن التوصل إلى تسوية تفاوضية لهذه المسألة. (العربية)