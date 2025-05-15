شركات طيران تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

أفادت صحيفة " هيوم" بأن مجموعة شركات "لوفتهانزا" للطيران أعلنت تمديد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى 25 أيار الجاري.

Advertisement

وقالت الصحيفة إن مجموعة الطيران العملاقة، التي كانت في محادثات لعودة الرحلات الجوية في 19 أيار، أعلنت أن عمليات الإلغاء ستستمر حتى 25 أيار.



وأضافت الصحيفة "بعد تقييم الوضع، أعلنت "لوفتهانزا" اليوم الخميس أنها تمدد تعليق جميع رحلاتها من وإلى حتى 25 أيار، وتضم المجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا"، والخطوط الجوية ، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط الجوية، ويورو وينجز.



كما أعلنت شركة طيران "رايان إير" الإيرلندية عن إلغاء رحلاتها حتى 4 حزيران.



ومن المتوقع عودة رحلات "إيجيان " في 19 أيار، كما ألغت " " رحلاتها حتى 19 أيار، وفق الصحيفة.



ومددت إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 20 أيار.



وألغت شركة الخطوط الجوية "إيبيريا " رحلاتها حتى 31 أيار. كما ألغت الخطوط الجوية رحلاتها حتى 14 حزيران، في منتصف الصيف.



في حين أعلنت شركة طيران ، التي كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران، تأجيل عودتها حتى أيلول 2025. (روسيا اليوم)