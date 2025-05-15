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عربي-دولي

شركات طيران تعلن تمديد إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل

Lebanon 24
15-05-2025 | 04:52
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أفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" العبرية بأن مجموعة شركات "لوفتهانزا" للطيران أعلنت تمديد إلغاء الرحلات إلى إسرائيل حتى 25 أيار الجاري.
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وقالت الصحيفة إن مجموعة الطيران العملاقة، التي كانت في محادثات لعودة الرحلات الجوية في 19 أيار، أعلنت أن عمليات الإلغاء ستستمر حتى 25 أيار.

وأضافت الصحيفة "بعد تقييم الوضع، أعلنت "لوفتهانزا" اليوم الخميس أنها تمدد تعليق جميع رحلاتها من وإلى تل أبيب حتى 25 أيار، وتضم المجموعة شركات الطيران "لوفتهانزا"، والخطوط الجوية السويسرية، والخطوط الجوية النمساوية، وخطوط بروكسل الجوية، ويورو وينجز.

كما أعلنت شركة طيران "رايان إير" الإيرلندية عن إلغاء رحلاتها حتى 4 حزيران.

ومن المتوقع عودة رحلات "إيجيان إيرلاينز" اليونانية في 19 أيار، كما ألغت "دلتا" الأمريكية رحلاتها حتى 19 أيار، وفق الصحيفة.

ومددت شركة الخطوط الجوية الفرنسية إلغاء رحلاتها إلى إسرائيل حتى 20 أيار.

وألغت شركة الخطوط الجوية الإسبانية "إيبيريا إكسبريس" رحلاتها حتى 31 أيار. كما ألغت الخطوط الجوية البريطانية رحلاتها حتى 14 حزيران، في منتصف الصيف.

في حين أعلنت شركة طيران كندا، التي كان من المقرر أن تعود في 8 حزيران، تأجيل عودتها حتى أيلول 2025. (روسيا اليوم) 

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