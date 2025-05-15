ترامب: أريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة

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قال الرئيس الأميركي أنه يريد من أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.وأوضح من قطر: "لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية".وأضاف: "سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط تكثيف غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.