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عربي-دولي
ترامب: أريد من الولايات المتحدة أن "تمتلك" غزة
Lebanon 24
15-05-2025
|
05:11
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قال الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أنه يريد من
الولايات المتحدة
أن "تمتلك" غزة وتحولها إلى "منطقة حرية"، وسط استمرار الحرب الدامية في القطاع.
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وأوضح
ترامب
من قطر: "لديّ تصورات جيدة جدا لغزة، وهي جعلها منطقة حرية".
وأضاف: "سأكون فخورا لو امتلكتها الولايات المتحدة وأخذتها وجعلتها منطقة حرية".
وتأتي تصريحات الرئيس الأميركي وسط تكثيف
إسرائيل
غاراتها على القطاع تزامنا مع زيارته للمنطقة، مع تعثر المفاوضات الساعية لإنهاء الحرب.
وكان ترامب طرح أكثر من مرة فكرة تهجير
سكان غزة
وتحويل القطاع إلى منتجع سياحي، لكن مقترحه قوبل برفض عربي ودولي.
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