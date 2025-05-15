هل يحضر بوتين مفاوضات إسطنبول اليوم؟

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نفى المتحدث باسم أي احتمال لحضور محادثات السلام مع في .وردا على سؤال لشبكة CNN، أجاب بيسكوف باختصار: "لا".وكان قد اقترح سابقا على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول بتاريخ 15 أيار، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المحادثات، بينما أكد رئيس نظام خلال تصريحات صحفية أنه يستعد للقاء في تركيا فقط مع وأنه سيرفض أي مفاوضات دونه.لاحقا، كتبت صحيفة نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أقنعوا الرئيس الأوكراني بعدم التخلي عن المفاوضات مع وإرسال وفد للتفاوض.وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا ستعقد اليوم الخميس بعد الظهر في نفس مكان محادثات 2022 – مكتب عمل الرئيس في وسط إسطنبول.