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هل يحضر بوتين مفاوضات إسطنبول اليوم؟

Lebanon 24
15-05-2025 | 06:46
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نفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أي احتمال لحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثات السلام مع أوكرانيا في تركيا.
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وردا على سؤال لشبكة CNN، أجاب بيسكوف باختصار: "لا".

وكان الرئيس الروسي قد اقترح سابقا على أوكرانيا استئناف المفاوضات المباشرة دون شروط مسبقة في إسطنبول بتاريخ 15 أيار، مشيرا إلى إمكانية التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار خلال هذه المحادثات، بينما أكد رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي خلال تصريحات صحفية أنه يستعد للقاء في تركيا فقط مع فلاديمير بوتين وأنه سيرفض أي مفاوضات دونه. 

لاحقا، كتبت صحيفة واشنطن بوست نقلا عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين أقنعوا الرئيس الأوكراني بعدم التخلي عن المفاوضات مع روسيا وإرسال وفد للتفاوض. 

وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع لوكالة "نوفوستي" أن المفاوضات بين وفدي روسيا وأوكرانيا ستعقد اليوم الخميس بعد الظهر في نفس مكان محادثات 2022 – مكتب عمل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في وسط إسطنبول.
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