قبيل محادثات لوقف الحرب... اتهامات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا

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تبادلت وأوكرانيا "الإهانات" قبيل محادثات مباشرة مقررة في ، الخميس، في مسعى لوقف الحرب المستمرة منذ أكثر من 3 أعوام.فقد وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية الرئيس الأوكراني بـ"المهرج" و"الفاشل"، بعيد انتقاده تشكيلة الوفد الذي أرسلته إلى إسطنبول لإجراء مباحثات السلام.وقالت المتحدثة : "من يستخدم كلمة مهزلة؟ مهرج؟ فاشل؟ شخص بلا أي عِلم".وكان انتقد الوفد الروسي إلى إسطنبول، معتبرا أن مستوى تمثيله "مهزلة" ومشككا بقدرة أعضائه على اتخاذ أي قرار في المباحثات، بعدما دعا نظيره الروسي الحضور "شخصيا" للقائه.ووصل زيلينسكي إلى ، الخميس، من أجل محادثات سلام ترعاها تركيا لن يحضرها .ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون روس وأوكرانيون في إسطنبول على نحو منفصل، في محادثات مباشرة.وهبطت طائرة زيلينسكي في أنقرة، ومن المقرر أن يجتمع مع نظيره ظهرا.وقالت الرئاسة إن سيناقش الحرب الروسية مع نظيره الأوكراني، و"سيحث على ضرورة وقف إطلاق النار وبدء محادثات سلام"، خلال اجتماعه مع زيلينسكي.وكانت زاخاروفا صرحت في وقت سابق من الخميس، أنه تم تأجيل المحادثات المقترحة بين روسيا وأوكرانيا إلى النصف الثاني بناء على الجانب التركي.والأحد اقترح بوتين إجراء محادثات مباشرة مع في تركيا، لكن إلا أن لن يحضرها.