موقف مُحرج... تقرير حديث يكشف ما حصل بين بايدن وممثل عالميّ متزوّج من لبنانيّة

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كشفت تقارير حديثة عن موقف محرج حدث في حفل لجمع التبرعات في العام الماضي، حين لم يتعرف الرئيس الأميركي السابق على نجم الشهير .وكان يقف إلى جانب النجمة لاستقبال كبار المتبرعين، وتوجّه باتجاهه وقال ببساطة: "شكراً على حضورك"، دون أن يبدو عليه إدراك هوية من يقف أمامه.وبحسب موقع "ديدلاين"، فإن كلوني الذي يعرف بايدن منذ سنوات، شعر بقلق عميق، خاصة عندما حاول أحد مساعدي الرئيس تذكير بايدن به قائلاً: "أنت تعرف "، لكن الرئيس كرر العبارة عينها: "نعم، نعم، شكراً على حضورك".وعندما أوضح المساعد مجدداً أن هذا الشخص هو جورج كلوني، استدرك بايدن الموقف أخيراً وقال: "أوه، نعم.. مرحباً جورج!". (الامارات 24)