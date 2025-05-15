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عربي-دولي
موقف مُحرج... تقرير حديث يكشف ما حصل بين بايدن وممثل عالميّ متزوّج من لبنانيّة
Lebanon 24
15-05-2025
|
07:42
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كشفت تقارير حديثة عن موقف محرج حدث في حفل لجمع التبرعات في
لوس أنجلوس
العام الماضي، حين لم يتعرف الرئيس الأميركي السابق
جو بايدن
على نجم
هوليوود
الشهير
جورج كلوني
.
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وكان
كلوني
يقف إلى جانب النجمة
جوليا روبرتس
لاستقبال كبار المتبرعين، وتوجّه
بايدن
باتجاهه وقال ببساطة: "شكراً على حضورك"، دون أن يبدو عليه إدراك هوية من يقف أمامه.
وبحسب موقع "ديدلاين"، فإن كلوني الذي يعرف بايدن منذ سنوات، شعر بقلق عميق، خاصة عندما حاول أحد مساعدي الرئيس تذكير بايدن به قائلاً: "أنت تعرف
جورج
"، لكن الرئيس كرر العبارة عينها: "نعم، نعم، شكراً على حضورك".
وعندما أوضح المساعد مجدداً أن هذا الشخص هو جورج كلوني، استدرك بايدن الموقف أخيراً وقال: "أوه، نعم.. مرحباً جورج!". (الامارات 24)
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