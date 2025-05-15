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إقتصاد
توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار
Lebanon 24
15-05-2025
|
08:14
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أعلن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
عن توقيع اتفاق مع قطر بقيمة 42 مليار دولار لتزويد القوات
القطرية
بطائرات ومعدات عسكرية أميركية.
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وأضاف
ترامب
أنّ قطر ستستثمرعشرة مليارات دولار في
قاعدة العديد الجوية
.
إلى ذلك، غادر ترامب العاصمة القطرية، في ختام زيارة استغرقت يومين، مشددا على أن أولويته هي إنهاء الصراعات وليس إشعالها لكنه لن يتردد أبدا في استخدام القوة. (روسيا اليوم)
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