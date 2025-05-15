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إقتصاد

توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:14
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن توقيع اتفاق مع قطر بقيمة 42 مليار دولار لتزويد القوات القطرية بطائرات ومعدات عسكرية أميركية.
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وأضاف ترامب أنّ قطر ستستثمرعشرة مليارات دولار في قاعدة العديد الجوية.
 
إلى ذلك، غادر ترامب العاصمة القطرية، في ختام زيارة استغرقت يومين، مشددا على أن أولويته هي إنهاء الصراعات وليس إشعالها لكنه لن يتردد أبدا في استخدام القوة. (روسيا اليوم)
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