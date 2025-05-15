توقيع اتفاقية عسكرية بين أميركا وقطر بـ42 مليار دولار

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وأضاف أنّ قطر ستستثمرعشرة مليارات دولار في . أعلن الرئيس الأميركي عن توقيع اتفاق مع قطر بقيمة 42 مليار دولار لتزويد القوات بطائرات ومعدات عسكرية أميركية.وأضاف أنّ قطر ستستثمرعشرة مليارات دولار في .

إلى ذلك، غادر ترامب العاصمة القطرية، في ختام زيارة استغرقت يومين، مشددا على أن أولويته هي إنهاء الصراعات وليس إشعالها لكنه لن يتردد أبدا في استخدام القوة. (روسيا اليوم)