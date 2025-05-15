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عربي-دولي

بعد السعوديّة وقطر... ترامب يصل إلى الإمارات

Lebanon 24
15-05-2025 | 08:50
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وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد في مقدمة مستقبليه.
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ولدى وصوله، أقيمت مراسم استقبال رسمية احتفاء بالضيف الأميركي. (سكاي نيوز)

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