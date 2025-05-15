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عربي-دولي

هزّة أرضية عنيفة ضربت تركيا... إليكم كم بلغت قوّتها

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:10
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أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "افاد"، أنّ هزّة أرضيّة بقوّة 5.2 على مقياس ريختر، ضربت ولاية قونيا.
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وأشارت إلى أنّ سكان محافظات مُجاورة شعروا بالهزّة أيضاً.
 
 
 
 
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