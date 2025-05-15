هزّة أرضية عنيفة ضربت تركيا... إليكم كم بلغت قوّتها

أعلنت والطوارئ "افاد"، أنّ هزّة أرضيّة بقوّة 5.2 على مقياس ريختر، ضربت ولاية قونيا.

Advertisement

وأشارت إلى أنّ سكان محافظات مُجاورة شعروا بالهزّة أيضاً.