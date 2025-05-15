بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

بعد وصوله إلى ، زار الرئيس الأميركي وولي عهد الشيخ بن في أبوظبي.

يزور الشيخ في مع أبوظبي بن pic.twitter.com/uwCCvWtTqH — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 15, 2025 Advertisement