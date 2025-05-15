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عربي-دولي

بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

Lebanon 24
15-05-2025 | 09:32
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بعد وصوله إلى دولة الإمارات، زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.
 
 
 
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