بالفيديو.. ترامب يزور مسجد الشيخ زايد في أبوظبي

الرئيس ترامب يزور مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد pic.twitter.com/uwCCvWtTqH
— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 15, 2025
الرئيس ترامب يزور مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي مع ولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد pic.twitter.com/uwCCvWtTqH
ترامب يطل على الهندسة المعمارية الجميلة لقاعة النور داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي
pic.twitter.com/AakfjLee1a
— الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) May 15, 2025
ترامب يطل على الهندسة المعمارية الجميلة لقاعة النور داخل مسجد الشيخ زايد الكبير في أبو ظبي
pic.twitter.com/AakfjLee1a