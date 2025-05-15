ترامب في الإمارات... مقاتلات رافقت طائرته الرئاسيّة وزيارة لمسجد الشيخ زايد (فيديو)

بعد السعوديّة وقطر، وصل الرئيس الأميركيّ إلى .

ورافق الطائرات العسكرية الطائرة التي تقلّ ، لدى دخولها أجواء ، احتفاء بزيارته.





وكان رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبلي ترامب، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.

وفور وصوله إلى محطته الخليجيّة الثالثة، زار ترامب وولي عهد بن الشيخ في أبوظبي.