ترامب في الإمارات... مقاتلات رافقت طائرته الرئاسيّة وزيارة لمسجد الشيخ زايد (فيديو)

مقاتلات إماراتية ترافق طائرة #ترامب الرئاسية قبيل وصولها إلى #أبوظبي#الإمارات #ترامب_في_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/hDc5V3vXDE
— سكاي نيوز عربية (@skynewsarabia) May 15, 2025
مقاتلات إماراتية ترافق طائرة #ترامب الرئاسية قبيل وصولها إلى #أبوظبي#الإمارات #ترامب_في_الشرق_الأوسط pic.twitter.com/hDc5V3vXDE
#فيديو |#ترامب يصل إلى #الإمارات والشيخ #محمد_بن_زايد في مقدمة مستقبليه.#القمه_الخليجيه_الامريكيه #الخميس_الونيسᅠ #الكويت pic.twitter.com/6YAPT4DHdb
— جريدة البداية (@albdayyah) May 15, 2025
#فيديو |#ترامب يصل إلى #الإمارات والشيخ #محمد_بن_زايد في مقدمة مستقبليه.#القمه_الخليجيه_الامريكيه #الخميس_الونيسᅠ #الكويت pic.twitter.com/6YAPT4DHdb