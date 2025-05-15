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عربي-دولي

ترامب في الإمارات... مقاتلات رافقت طائرته الرئاسيّة وزيارة لمسجد الشيخ زايد (فيديو)

Lebanon 24
15-05-2025 | 10:23
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بعد السعوديّة وقطر، وصل الرئيس الأميركيّ دونالد ترامب إلى دولة الإمارات.
 
 
ورافق سرب من الطائرات العسكرية الطائرة التي تقلّ ترامب، لدى دخولها أجواء الإمارات، احتفاء بزيارته.


وكان رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبلي ترامب، لدى وصوله والوفد المرافق إلى مطار الرئاسة.
 
 
وفور وصوله إلى محطته الخليجيّة الثالثة، زار ترامب وولي عهد أبوظبي الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مسجد الشيخ زايد في أبوظبي.
 
 
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