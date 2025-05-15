إستقرار التضخم في السعودية عند 2.3 بالمئة

Advertisement

استقر معدل التضخم في للشهر الثاني على التوالي خلال نيسان الماضي عند 2.3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع المعدل عينه في آذار من العام 2025، عقب استقراره في أول شهرين من العام عند 2%.وبحسب بيانات في السعودية، فإن ارتفاع التضخم 2.3% الشهر الماضي، يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5 %.