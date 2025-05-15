تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب "الدستوري الحر" التونسي

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قرر في تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب "الدستوري الحر" إلى جلسة يوم 12 يونيو القادم، استجابة لطلب المحامي المكلف من المحكمة للنيابة عن موسي.وكلفت بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الجلسة السابقة محاميا للدفاع عن رئيسة الحزب "الدستوري الحر" إثر قرار توقف فريق الدفاع عن موسي متابعة المسار القضائي لمحاكمتها في جملة من المرفوعة في حقها.وقد حضر المحامي المكلف جلسة يوم الخميس وطلب التأجيل للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.ويتعلق ملف القضية بشكوى رفعتها للانتخابات ضد عبير موسي على خلفية تصريح إعلامي منسوب اليها يتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.