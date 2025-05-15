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عربي-دولي
تأجيل النظر في قضية رئيسة الحزب "الدستوري الحر" التونسي
Lebanon 24
15-05-2025
|
10:50
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قرر
القضاء
في
تونس
تأخير النظر في القضية المرفوعة ضد رئيسة الحزب "الدستوري الحر"
عبير موسي
إلى جلسة يوم 12 يونيو القادم، استجابة لطلب المحامي المكلف من المحكمة للنيابة عن موسي.
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وكلفت
الدائرة الجنائية
بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الجلسة السابقة محاميا للدفاع عن رئيسة الحزب "الدستوري الحر" إثر قرار توقف فريق الدفاع عن موسي متابعة المسار القضائي لمحاكمتها في جملة من
القضايا
المرفوعة في حقها.
وقد حضر المحامي المكلف جلسة يوم الخميس وطلب التأجيل للاطلاع على ملف القضية وإعداد وسائل الدفاع.
ويتعلق ملف القضية بشكوى رفعتها
الهيئة العليا المستقلة
للانتخابات ضد عبير موسي على خلفية تصريح إعلامي منسوب اليها يتعلق بالانتخابات التشريعية لسنة 2022.
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