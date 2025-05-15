مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي

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وصلت أول رحلة جوية إلى ، الخميس، بعد إعادة تأهيله عقب أسبوع من تعرضه لغارات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.في تغريدات على منصة "إكس": " استقبل أول رحلة بعد إعادة تأهيله من جراء استهدافه من قبل العدو ".وأوضح الشايف أنه من المقرر إقلاع وهبوط 10 رحلات، الخميس، بعد أن أصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات.وأكد الشايف أن "الرحلات المدنية التابعة للخطوط الجوية ستستأنف عملها بالطائرة الوحيدة المتبقية، وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم". (سكاي نيوز)