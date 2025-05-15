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مطار صنعاء يستقبل أول رحلة بعد القصف الإسرائيلي

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:30
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وصلت أول رحلة جوية إلى مطار صنعاء الدولي، الخميس، بعد إعادة تأهيله عقب أسبوع من تعرضه لغارات جوية إسرائيلية أخرجته عن الخدمة.
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وقال مدير المطار خالد الشايف في تغريدات على منصة "إكس": "مطار صنعاء استقبل أول رحلة بعد إعادة تأهيله من جراء استهدافه من قبل العدو الإسرائيلي".

وأوضح الشايف أنه من المقرر إقلاع وهبوط 10 رحلات، الخميس، بعد أن أصبح المطار جاهزا لاستقبال الرحلات.

وأكد الشايف أن "الرحلات المدنية التابعة للخطوط الجوية اليمنية ستستأنف عملها بالطائرة الوحيدة المتبقية، وسيتم تسيير أكثر من رحلة خلال اليوم". (سكاي نيوز)
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