من "حماس" إلى ترامب: مستعدون للتخلي عن حكم غزة

أكد مسؤول بارز في ، الخميس، أن الحركة تجري محادثات مباشرة مع بشأن حرب غزة، بينما تعتقد أن الرئيس الأميركي قادر على التوسط في اتفاق.

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وفي حديثه مع شبكة " " ، قال عضو رئيس للحركة في غزة ، إن حماس عرضت اتفاقها المقترح عبر وسطاء و"مباشرة مع بعض الشخصيات في ".



وأضاف أن حماس تدعو إلى "تبادل أسرى، والانسحاب الكامل للقوات ، والسماح بدخول جميع المساعدات إلى غزة، وإعادة إعمار القطاع من دون هجرة قسرية"، وذلك بعد وقف الحرب.



كما تطرق نعيم إلى إمكانية تنحي حماس، التي تولت سلطة غزة منذ عام 2006، عن حكم القطاع، من أجل تحقيق السلام.



وتابع لـ"سكاي نيوز": "أبلغنا أيضا أننا مستعدون مجددا لتسليم الحكم فورا إذا وصلنا إلى نهاية هذه الحرب".



وأضاف أن حماس "قبلت مقترح السلام المصري، الذي يتحدث عن تشكيل هيئة فلسطينية مستقلة وغير تابعة سياسيا لإدارة ".



وقال نعيم: "قبل ذلك، طالما أننا شعب محتل، فلنا كل الحق في مواصلة الدفاع عن شعبنا ومواجهة بكل الوسائل، بما في ذلك ".



وتوجه المسؤول البارز في حماس بحديثه مباشرة إلى الرئيس الأميركي الذي يزور المنطقة حاليا، قائلا إنه يعتقد أن " لديه القدرة والإرادة للوصول إلى هذا الوضع السلمي".



وقال: "غزة وسكانها يستحقون، كغيرهم من الشعوب في كل مكان، العيش بسلام وكرامة، وأعتقد أن الرئيس الأميركي قادر على تحقيق ذلك إذا ضغطا كافيا على الإسرائيليين لإنهاء هذه الحرب فورا، ونحن مستعدون للتعاون معه لتحقيق هذا الهدف المتمثل في منطقة أكثر سلاما".