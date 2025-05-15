إيران تصعّد: لن نفكك أي منشأة نووية

Advertisement

أعلن ، يوم الخميس، إن لو كانت قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات.وأفاد "بأن واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض".وصرح بأن القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أي مغامرة عسكرية.وتابع عراقجي قائلا: "لو كان الأمريكيون قادرين على تركيع إيران عبر ، لاستمروا بها ولما فاوضونا".وأشار إلى أن أميركا لو كانت واثقة من أن الضغط سيسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار.وأكد عباس عراقجي في تصريحته أن العقوبات أرهقت الشعب لكنها لم تخضعه.