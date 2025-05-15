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عربي-دولي

إيران تصعّد: لن نفكك أي منشأة نووية

Lebanon 24
15-05-2025 | 11:59
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أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، يوم الخميس، إن الولايات المتحدة لو كانت قادرة على تدمير منشآتنا النووية لما دخلت في مفاوضات.
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وأفاد عراقجي "بأن إيران واعتمادا على قدراتها العسكرية هي التي أجبرت العدو على الجلوس إلى طاولة التفاوض".

وصرح بأن القوة الدفاعية والصاروخية لإيران تمنح المفاوض الإيراني قدرة تفاوضية، لأنها تردع الطرف المقابل عن أي مغامرة عسكرية.

وتابع عراقجي قائلا: "لو كان الأمريكيون قادرين على تركيع إيران عبر العقوبات، لاستمروا بها ولما فاوضونا".

وأشار إلى أن أميركا لو كانت واثقة من أن الضغط الأقصى سيسقط إيران خلال ستة أشهر، لما لجأت إلى الحوار.

وأكد عباس عراقجي في تصريحته أن العقوبات أرهقت الشعب لكنها لم تخضعه.
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