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إقتصاد

بالأرقام.. كم ستبلغ استثمارات قطر في أميركا؟

Lebanon 24
15-05-2025 | 12:36
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أعلن رئيس جهاز قطر للاستثمار، محمد السويدي، أن الصندوق السيادي القطري يخطط لضخ 500 مليار دولار إضافية في السوق الأميركية خلال السنوات العشر المقبلة، ما يوازي تقريبًا قيمة أصوله الحالية البالغة 524 مليار دولار.
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وفي مقابلة أجريت معه في الدوحة، أوضح السويدي أن الاستثمارات ستركّز على الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والرعاية الصحية، بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإعادة التصنيع.

ويمثل هذا التعهد نحو نصف القيمة الإجمالية للاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها قطر خلال زيارة ترامب، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار، ما يعكس تصاعد الدور الاستثماري لقطر في الاقتصاد الأميركي.
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