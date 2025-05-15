بالأرقام.. كم ستبلغ استثمارات قطر في أميركا؟

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أعلن رئيس جهاز ، ، أن الصندوق السيادي يخطط لضخ 500 مليار دولار إضافية في السوق الأميركية خلال السنوات العشر المقبلة، ما يوازي تقريبًا قيمة أصوله الحالية البالغة 524 مليار دولار.وفي مقابلة أجريت معه في ، أوضح أن الاستثمارات ستركّز على ومراكز البيانات والرعاية الصحية، بما يتماشى مع أجندة الرئيس الأميركي لإعادة التصنيع.ويمثل هذا التعهد نحو نصف القيمة الإجمالية للاتفاقات الاقتصادية التي أبرمتها قطر خلال زيارة ، والتي تجاوزت 1.2 تريليون دولار، ما يعكس تصاعد الدور الاستثماري لقطر في الاقتصاد الأميركي.