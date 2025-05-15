في مباحثات رسمية... هذا ما أعلنه الرئيس الأميركي ونظيره الإماراتي بشأن الاستثمارات

Advertisement

الشيخ كلمة قال فيها: " الامارات حريصة على تعزيز العلاقات مع ".



واعتبر أن "هناك شراكة قوية بين وأميركا خاصة على صعيد مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والصناعة".



وتوجّه رئيس دولة الإمارات بالكلام إلى ، قائلاً: "شراكتنا أخذت دفعة قوية منذ توليكم السلطة"، متابعاً "دولتنا حريصة على مواصلة العمل مع أميركا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا والعالم".



، قال الرئيس الأميركي أنّه "سوف نعمل بشكل جديّ والعلاقة بين أميركا والإمارات وصلت إلى أفضل المستويات".



تابع: " لدينا استثمارات جديدة في أميركا وكان لدينا في الولاية الأولى أفضل اقتصاد".



وأعلن ترامب أن "النفقات تتراجع في أميركا والاسعار انخفضت اليوم".



وتوقّع ترامب تجاوز الـ 1.4 تريليون دولار التي أعلنت عنها الإمارات للاستثمار.



وخلال المباحاثات، ألقى