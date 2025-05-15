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إقتصاد

في مباحثات رسمية... هذا ما أعلنه الرئيس الأميركي ونظيره الإماراتي بشأن الاستثمارات

Lebanon 24
15-05-2025 | 13:02
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عُقدت مساء اليوم، مباحثات رسمية بين رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد والرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبوظبي
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وخلال المباحاثات، ألقى الشيخ محمد بن زايد كلمة قال فيها: " الامارات حريصة على تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة". 

واعتبر أن "هناك شراكة قوية بين الإمارات وأميركا خاصة على صعيد مجالات الاقتصاد والطاقة والتكنولوجيا والذكاء الإصطناعي والصناعة". 

وتوجّه رئيس دولة الإمارات بالكلام إلى ترامب، قائلاً: "شراكتنا أخذت دفعة قوية منذ توليكم السلطة"، متابعاً "دولتنا حريصة على مواصلة العمل مع أميركا لتحقيق الاستقرار في منطقتنا والعالم". 

من جهته، قال الرئيس الأميركي أنّه "سوف نعمل بشكل جديّ والعلاقة بين أميركا والإمارات وصلت إلى أفضل المستويات". 

تابع: " لدينا استثمارات جديدة في أميركا وكان لدينا في الولاية الأولى أفضل اقتصاد".

وأعلن ترامب أن "النفقات تتراجع في أميركا والاسعار انخفضت اليوم". 

وتوقّع ترامب تجاوز الـ 1.4 تريليون دولار التي أعلنت عنها الإمارات للاستثمار. 
 
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