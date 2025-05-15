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عربي-دولي
بعد رفع العقوبات.. هكذا علّق شيخ العقل في سوريا
Lebanon 24
15-05-2025
|
14:07
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أصدر الرئيس الروحي لطائفة
الموحدين الدروز
في
سوريا
،
حكمت الهجري
، بياناً بشأن رفع
العقوبات
الأميركية عن سوريا، أعرب فيه عن أمله بأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي إيجابياً على حياة الشعب السوري.
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وقال الهجري في بيان: "أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعا، وإن رفع العقوبات عن سوريا هو حق للوطن وأهله الأبرياء من أسبابه ونتائجه، وما خلفه من مرارة على الجميع".
وتابع: "قرار الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
برفع العقوبات يعد تحررا وطنيا جديدا من آثار ومساوئ النظام البائد الدولية، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين".
كما أعرب الهجري عن أمله في "رفع التعديات غير المشروعة، ووقف الانتهاكات والتخوين والتكفير، وأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيرا على الشعب السوري، ليرمم نفسه، ويستعيد عافيته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعيش جميعا شركاء انتصارات تحت سقف سوريا الواحدة المدنية بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها".
كما شكر الشيخ الهجري كل من أسهم في رفع هذه العقوبات، خاصة ولي
العهد
السعودي
الأمير محمد بن سلمان
، على الدور الكبير في هذا الإنجاز.
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