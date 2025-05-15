Advertisement

عربي-دولي

بعد رفع العقوبات.. هكذا علّق شيخ العقل في سوريا

Lebanon 24
15-05-2025 | 14:07
A-
A+
Doc-P-1360924-638829402954500777.png
Doc-P-1360924-638829402954500777.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدر الرئيس الروحي لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، حكمت الهجري، بياناً بشأن رفع العقوبات الأميركية عن سوريا، أعرب فيه عن أمله بأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي إيجابياً على حياة الشعب السوري.
Advertisement

وقال الهجري في بيان: "أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعا، وإن رفع العقوبات عن سوريا هو حق للوطن وأهله الأبرياء من أسبابه ونتائجه، وما خلفه من مرارة على الجميع".

وتابع: "قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب برفع العقوبات يعد تحررا وطنيا جديدا من آثار ومساوئ النظام البائد الدولية، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين".

كما أعرب الهجري عن أمله في "رفع التعديات غير المشروعة، ووقف الانتهاكات والتخوين والتكفير، وأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيرا على الشعب السوري، ليرمم نفسه، ويستعيد عافيته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعيش جميعا شركاء انتصارات تحت سقف سوريا الواحدة المدنية بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها".

كما شكر الشيخ الهجري كل من أسهم في رفع هذه العقوبات، خاصة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على الدور الكبير في هذا الإنجاز.
مواضيع ذات صلة
شيخ العقل إلى مشايخ سوريا: نبارك لكم ولبلادكم قرار رفع العقوبات
lebanon 24
16/05/2025 02:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
هكذا علّقت سلاف فواخرجي وزميلها باسم ياخور على قرار رفع العقوبات عن سوريا (صور)
lebanon 24
16/05/2025 02:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل: ما حصل في سوريا مشروع فتنة
lebanon 24
16/05/2025 02:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل يحذر من مخططات لزعزعة الوحدة الوطنية في سوريا
lebanon 24
16/05/2025 02:53:45 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:50 | 2025-05-15
16:35 | 2025-05-15
16:30 | 2025-05-15
16:10 | 2025-05-15
16:00 | 2025-05-15
15:45 | 2025-05-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24