بعد رفع العقوبات.. هكذا علّق شيخ العقل في سوريا

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وقال الهجري في بيان: "أي انتصار للوطن هو انتصار لحقوقنا جميعا، وإن رفع العقوبات عن سوريا هو حق للوطن وأهله الأبرياء من أسبابه ونتائجه، وما خلفه من مرارة على الجميع".وتابع: "قرار الرئيس الأميركي برفع العقوبات يعد تحررا وطنيا جديدا من آثار ومساوئ النظام البائد الدولية، وهو توجه نحو الحق والمصلحة العامة للسوريين".كما أعرب الهجري عن أمله في "رفع التعديات غير المشروعة، ووقف الانتهاكات والتخوين والتكفير، وأن ينعكس هذا الانفراج الاقتصادي خيرا على الشعب السوري، ليرمم نفسه، ويستعيد عافيته، بعيدا عن الإقصاء والتهميش، لنعيش جميعا شركاء انتصارات تحت سقف سوريا الواحدة المدنية بكل إثنياتها وطوائفها وأعراقها".كما شكر الشيخ الهجري كل من أسهم في رفع هذه العقوبات، خاصة ولي السعودي ، على الدور الكبير في هذا الإنجاز.