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هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مستشفى في شمال كردفان.. سقوط قتلى وجرحى

Lebanon 24
15-05-2025 | 14:50
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استهدفت طائرة مسيرة، الخميس، مستشفى بمدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان جنوب السودان، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب شهود عيان.
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وأفاد الشهود من مدينة الأبيض، لمراسل الأناضول، بأن طائرة مسيرة هاجمت مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش السوداني بمدينة الأبيض.

وأضافوا أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون تحديد رقم، وتم إخلاء المستشفى. (الأناضول)
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