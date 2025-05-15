هجوم بطائرة مسيرة يستهدف مستشفى في شمال كردفان.. سقوط قتلى وجرحى

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استهدفت طائرة مسيرة، الخميس، مستشفى بمدينة الأبيض عاصمة ولاية ، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، بحسب شهود .وأفاد الشهود من مدينة الأبيض، لمراسل ، بأن طائرة مسيرة هاجمت مستشفى السلاح الطبي التابع للجيش السوداني بمدينة الأبيض.وأضافوا أن الهجوم أدى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى، دون تحديد رقم، وتم إخلاء المستشفى. (الأناضول)