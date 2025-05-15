الأسواق العالمية تتقلب وسط ترقب اقتصادي: الذهب يغير اتجاهه والدولار يتعثر

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تتقلب وسط ترقب اقتصادي: تراجع الأسهم، صعود ، وانخفاض والدولارشهدت العالمية تقلبات حادة يوم الخميس، مع تراجع مؤشرات الأسهم الأميركية، وتحركات متباينة في أسعار السلع والعملات، في ظل ترقب المستثمرين لمؤشرات أوضح على اتجاه الاقتصاد الأميركي، وسط أجواء من عدم اليقين الجيوسياسي والتجاري.تراجعت مؤشرات " " مع تقييم المستثمرين لبيانات اقتصادية ونتائج أعمال شركات كبرى، أبرزها "وول مارت"، التي حذّرت من ارتفاع أسعار منتجاتها نتيجة الرسوم الجمركية.فقد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نحو 0.4%، بينما انخفض الصناعي بنسبة 0.5%، وتراجع ناسداك المركب بنحو 0.6%، لينهي سلسلة مكاسب دامت ست جلسات لأسهم التكنولوجيا.ورغم تصريحات الرئيس الأميركي بشأن تقدم في المحادثات التجارية مع وإمكانية التوصل إلى اتفاق نووي مع ، إلا أن السوق ظل حذراً مع تلاشي تأثير الهدنة المؤقتة مع .عادت أسعار الذهب إلى الارتفاع بعد أن بدّدت خسائرها الأولية، مدفوعة بتصريحات رئيس ، الذي أشار إلى إمكانية استمرار أسعار الفائدة المرتفعة وتعديل نهج السياسة النقدية لمواكبة التغيرات الاقتصادية.ارتفع سعر الذهب الفوري إلى 3195.57 دولاراً للأوقية، فيما سجلت العقود الآجلة 3198 دولاراً بزيادة 0.3%.تراجع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 100.75، متأثراً بانخفاض التوقعات بشأن تقدم سريع في المفاوضات التجارية مع الصين. وعلى الرغم من التراجع، لا يزال المؤشر في طريقه لتحقيق مكسب أسبوعي طفيف، لكنه منخفض بنحو 7% منذ بداية العام.النفط يتراجع مع اقتراب الاتفاق مع إيرانسجلت أسعار النفط انخفاضاً ملموساً مع تزايد التوقعات بإبرام اتفاق نووي بين وإيران، ما قد يؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق العالمية.هبطت عقود بنسبة 2.3% إلى 64.58 دولاراً للبرميل، كما انخفضت عقود خام غرب الوسيط إلى 61.69 دولاراً للبرميل.وجاء ذلك بالتزامن مع إعلان أن الاتفاق مع بات "قريباً جداً"، في حين أظهرت بيانات رسمية ارتفاعاً مفاجئاً في مخزونات النفط الأميركية، مما أثار مخاوف بشأن تراجع الطلب وتزايد الفائض. (investing)