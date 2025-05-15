بعد رفع العقوبات... انطلاق أول اجتماع بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة

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وانطلقت المباحثات بين الجانبين السوري والأميركي في ولاية أنطاليا جنوبي بحضور وزير الخارجية هاكان فيدان.وأشارت إلى أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء سوريا والولايات المتحدة وتركيا جاء على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول "ناتو".وبثت وكالة "سانا" مقطعا مصورا عبر منصة "إكس" يظهر لحظات اجتماع الوزراء الثلاثة قبل التوجه مع الوفد إلى قاعة مخصصة للاجتماع المغلق.وبحسب "سانا"، فإن الاجتماع يهدف إلى بحث تفاصيل رفع العقوبات عن سوريا وتحسين العلاقات بين وواشنطن، بالإضافة إلى سبل بناء علاقة استراتيجية.