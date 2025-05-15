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عربي-دولي

بعد رفع العقوبات... انطلاق أول اجتماع بين وزيري خارجية سوريا والولايات المتحدة

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:25
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أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، الخميس، بانطلاق أول اجتماع بين وزير الخارجية أسعد الشيباني ونظيره الأميركي ماركو روبيو، وذلك بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب قراره رفع العقوبات عن سوريا.
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وانطلقت المباحثات بين الجانبين السوري والأميركي في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا بحضور وزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وأشارت وكالة الأناضول إلى أن الاجتماع الثلاثي بين وزراء سوريا والولايات المتحدة وتركيا جاء على هامش الاجتماع غير الرسمي لوزراء خارجية دول حلف شمال الأطلسي "ناتو".

وبثت وكالة "سانا" مقطعا مصورا عبر منصة "إكس" يظهر لحظات اجتماع الوزراء الثلاثة قبل التوجه مع الوفد إلى قاعة مخصصة للاجتماع المغلق.

وبحسب "سانا"، فإن الاجتماع يهدف إلى بحث تفاصيل رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا وتحسين العلاقات بين دمشق وواشنطن، بالإضافة إلى سبل بناء علاقة استراتيجية.
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