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إقتصاد

تحالف رقمي ضخم.. تعاون إماراتي–أميركي يدشّن عصراً جديداً من التقنية

Lebanon 24
15-05-2025 | 15:40
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قالت وزارة التجارة الأميركية اليوم الخميس إن دولة الإمارات والولايات المتحدة اتفقتا على إطار عمل لتسريع الشراكة في الذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التعاون في التقنيات الحيوية، وذلك أثناء زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشرق الأوسط.
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وكشفت وزارة التجارة الخميس، عن مركز إماراتي أميركي جديد وشامل للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في أبوظبي خلال زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى دولة الإمارات.

وكان ترامب قد وصف الشراكة مع دولة الإمارات بأنها ستكون مميزة، وذلك خلال لقائه مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي. 
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