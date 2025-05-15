تحالف رقمي ضخم.. تعاون إماراتي–أميركي يدشّن عصراً جديداً من التقنية

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قالت الأميركية اليوم الخميس إن والولايات المتحدة اتفقتا على إطار عمل لتسريع الشراكة في بهدف تعزيز التعاون في التقنيات الحيوية، وذلك أثناء زيارة الرئيس الأميركي للشرق الأوسط.وكشفت وزارة التجارة الخميس، عن مركز إماراتي أميركي جديد وشامل للذكاء الاصطناعي بقدرة 5 غيغاواط في خلال زيارة الرئيس الأميركي إلى دولة .وكان ترامب قد وصف الشراكة مع دولة الإمارات بأنها ستكون مميزة، وذلك خلال لقائه مع رئيس دولة الإمارات في قصر الوطن بأبوظبي.