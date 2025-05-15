20 أسيرا على قيد الحياة في غزة

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ذكرت نقلا عن رئيس الوزراء قوله إن 20 أسيرا إسرائيليا فقط هم على قيد الحياة في .وتقدر حاليا "وجود 58 أسيرا إسرائيليا بغزة، منهم 20 أحياء".وقالت هيئة البث ، إن "اجتماعا أمنيا يترأسه بدأ مساء الخميس، يتناول عدة قضايا أبرزها المفاوضات الجارية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بغزة".وأضافت أنه "من المتوقع أن يُحسم في نهاية الاجتماع الأمني ما إذا كانت البعثة الإسرائيلية ستبقى في ، رغم عدم وجود تقدم في المحادثات". (روسيا اليوم)