19
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
13
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
غوتيريش يصل العراق للمشاركة في القمة العربية الـ34
Lebanon 24
15-05-2025
|
16:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وصل
الأمين العام للأمم المتحدة
أنطونيو غوتيريش
إلى
العراق
، الخميس، للمشاركة في
القمة العربية
الـ34 المقررة السبت المقبل على مستوى
القادة
.
Advertisement
وذكر
مكتب رئيس الوزراء العراقي
محمد شياع السوداني
، ي بيان، أن "
غوتيريش
يصل إلى العاصمة
بغداد
للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".
وفي وقت سابق الخميس، شهدت بغداد اجتماعا تحضيريا لوزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة على مستوى القادة السبت.
وأقر الوزراء بنود جدول أعمال القمة، وعلى رأسها القضية
الفلسطينية
، بين 5 ملفات و5 مبادرات.
وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة
الإسرائيلية
المستمرة على
قطاع غزة
للشهر التاسع عشر، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل
سوريا
والسودان. (الأناضول)
مواضيع ذات صلة
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية
Lebanon 24
الشرع يتسلم دعوة رسمية من العراق للمشاركة بالقمة العربية
16/05/2025 02:55:13
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية العراق للعربية: أعتقد أن وزير خارجية سوريا سيمثل بلاده في القمة العربية
Lebanon 24
وزير خارجية العراق للعربية: أعتقد أن وزير خارجية سوريا سيمثل بلاده في القمة العربية
16/05/2025 02:55:13
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل أيام من انعقاد القمة العربية
Lebanon 24
اسماعيل قاآني قائد فيلق القدس الإيراني يصل بغداد قبيل أيام من انعقاد القمة العربية
16/05/2025 02:55:13
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
متحدث الحكومة العراقية للحدث: أغلب القادة السياسيين في العراق يدعمون إنجاح القمة العربية
Lebanon 24
متحدث الحكومة العراقية للحدث: أغلب القادة السياسيين في العراق يدعمون إنجاح القمة العربية
16/05/2025 02:55:13
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!
Lebanon 24
بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!
16:50 | 2025-05-15
15/05/2025 04:50:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ترامب: لا نريد إيذاء إيران أو الإضرار بها
Lebanon 24
ترامب: لا نريد إيذاء إيران أو الإضرار بها
16:35 | 2025-05-15
15/05/2025 04:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أسّسها طبيبان أميركيان... الرئيس الإماراتي يكشف تفاصيل عن المستشفى الذي وُلد فيه
Lebanon 24
أسّسها طبيبان أميركيان... الرئيس الإماراتي يكشف تفاصيل عن المستشفى الذي وُلد فيه
16:10 | 2025-05-15
15/05/2025 04:10:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحرب الطويلة تُرهق إسرائيل.. ضغوط على الجبهة والميزانية معًا!
Lebanon 24
الحرب الطويلة تُرهق إسرائيل.. ضغوط على الجبهة والميزانية معًا!
16:00 | 2025-05-15
15/05/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
20 أسيرا على قيد الحياة في غزة
Lebanon 24
20 أسيرا على قيد الحياة في غزة
15:45 | 2025-05-15
15/05/2025 03:45:46
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
Lebanon 24
تغيّر كثيراً.. أحمد العوضي يُفاجىء الجمهور بـ "نيولوك"! (صورة)
02:19 | 2025-05-15
15/05/2025 02:19:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:50 | 2025-05-15
بصاروخ باليستي... الحوثيون يعلنون استهداف مطار بن غوريون!
16:35 | 2025-05-15
ترامب: لا نريد إيذاء إيران أو الإضرار بها
16:10 | 2025-05-15
أسّسها طبيبان أميركيان... الرئيس الإماراتي يكشف تفاصيل عن المستشفى الذي وُلد فيه
16:00 | 2025-05-15
الحرب الطويلة تُرهق إسرائيل.. ضغوط على الجبهة والميزانية معًا!
15:45 | 2025-05-15
20 أسيرا على قيد الحياة في غزة
15:40 | 2025-05-15
تحالف رقمي ضخم.. تعاون إماراتي–أميركي يدشّن عصراً جديداً من التقنية
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24