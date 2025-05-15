غوتيريش يصل العراق للمشاركة في القمة العربية الـ34

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وصل إلى ، الخميس، للمشاركة في الـ34 المقررة السبت المقبل على مستوى .وذكر ، ي بيان، أن " يصل إلى العاصمة للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".وفي وقت سابق الخميس، شهدت بغداد اجتماعا تحضيريا لوزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة على مستوى القادة السبت.وأقر الوزراء بنود جدول أعمال القمة، وعلى رأسها القضية ، بين 5 ملفات و5 مبادرات.وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة المستمرة على للشهر التاسع عشر، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل والسودان. (الأناضول)