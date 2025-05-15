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عربي-دولي

غوتيريش يصل العراق للمشاركة في القمة العربية الـ34

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:30
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وصل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى العراق، الخميس، للمشاركة في القمة العربية الـ34 المقررة السبت المقبل على مستوى القادة.
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وذكر مكتب رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ي بيان، أن "غوتيريش يصل إلى العاصمة بغداد للمشاركة في أعمال القمة العربية الـ34 التي ستنعقد بعد غد، السبت".

وفي وقت سابق الخميس، شهدت بغداد اجتماعا تحضيريا لوزراء الخارجية العرب تمهيدا للقمة على مستوى القادة السبت.

وأقر الوزراء بنود جدول أعمال القمة، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، بين 5 ملفات و5 مبادرات.

وتعقد القمة هذا العام تحت شعار: "حوار وتضامن وتنمية"، وسط ملفات عربية ساخنة، أبرزها حرب الإبادة الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة للشهر التاسع عشر، إلى جانب أزمات إقليمية أخرى تشمل سوريا والسودان. (الأناضول)
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