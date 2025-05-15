أسّسها طبيبان أميركيان... الرئيس الإماراتي يكشف تفاصيل عن المستشفى الذي وُلد فيه

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وقال الشيخ أثناء استقباله الرئيس الأميركي في ، الخميس، إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت عام 1971، لكن "التواصل بين الشعبين يعود إلى ما قبل ذلك".وتحدث عن طبيبين أميركيين أتيا من في الخمسينات، معتبرا أن "اسميهما محفوران في ذاكرة ، هما بات وماريان كند".وتابع أنهما "جاءا إلى مدينة العين في آخر الخمسينات، وعملا في ظروف صعبة جدا، حيث كان يتوفى طفل من كل طفلين، وكانت هناك وفاة بين كل 4 أمهات خلال الولادة".وقال إن الطبيبين أسسا مستشفى الواحة الذي لعب دورا رئيسيا في تاريخ الرعاية الصحية في دولة الإمارات.وأوضح: "بعد وصولهما ببضعة أشهر، أنا ولدت في هذا المستشفى".واستطرد رئيس دولة الإمارات: "تقديرا لجهودهما في مجتمع الإمارات مُنحا جائزة أبوظبي في دورتها الأولى عام 2005، كما جرى تغيير اسم المستشفى عام 2019 إلى مستشفى كند تكريما لهما".وختم حديثه قائلا: "استقبلْت عائلتيهما في أبوظبي عرفانا لما قدماه من خدمات لشعب دولة الإمارات".