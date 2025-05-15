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عربي-دولي

أسّسها طبيبان أميركيان... الرئيس الإماراتي يكشف تفاصيل عن المستشفى الذي وُلد فيه

Lebanon 24
15-05-2025 | 16:10
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ذكر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال حديثه عن العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة المستشفى الذي ولد به في مدينة العين، الذي أسسه طبيبان أميركيان.
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وقال الشيخ محمد بن زايد أثناء استقباله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبوظبي، الخميس، إن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين أقيمت عام 1971، لكن "التواصل بين الشعبين يعود إلى ما قبل ذلك".

وتحدث عن طبيبين أميركيين أتيا من كاليفورنيا في الخمسينات، معتبرا أن "اسميهما محفوران في ذاكرة دولة الإمارات، هما بات وماريان كند".

وتابع أنهما "جاءا إلى مدينة العين في آخر الخمسينات، وعملا في ظروف صعبة جدا، حيث كان يتوفى طفل من كل طفلين، وكانت هناك وفاة بين كل 4 أمهات خلال الولادة".

وقال الشيخ محمد بن زايد إن الطبيبين الأميركيين أسسا مستشفى الواحة الذي لعب دورا رئيسيا في تاريخ الرعاية الصحية في دولة الإمارات.

وأوضح: "بعد وصولهما ببضعة أشهر، أنا ولدت في هذا المستشفى".

واستطرد رئيس دولة الإمارات: "تقديرا لجهودهما في مجتمع الإمارات مُنحا جائزة أبوظبي في دورتها الأولى عام 2005، كما جرى تغيير اسم المستشفى عام 2019 إلى مستشفى كند تكريما لهما".

وختم حديثه قائلا: "استقبلْت عائلتيهما في أبوظبي عرفانا لما قدماه من خدمات لشعب دولة الإمارات".
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