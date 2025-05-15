فرنسا على حافة أزمة أمنية خطيرة.. تصاعد جرائم استهداف مستثمري الكريبتو

Advertisement

وأظهر الفيديو، الذي تم تداوله عبر الفرنسية ومنصات التواصل الاجتماعي، لحظة هجوم ثلاثة أشخاص ملثمين على امرأة وطفلها في أحد شوارع في . ووفق التسجيل، حاول الجناة إجبار الضحيتين على ركوب شاحنة تحمل شعار شركة "كرونوبوست"، إلا أن الأم تصدت بشجاعة للمهاجمين، وتمكنت من نزع سلاح أحدهم، بينما تدخل مرافقهما وتعرض للاعتداء بأدوات حادة.وأكدت صحيفة لو باريزيان أن الضحيتين تنتميان لعائلة أحد أبرز رواد الأعمال في مجال العملات الرقمية، في وقت باتت فيه هذه الفئة هدفًا واضحًا لعصابات الجريمة المنظمة.الحادثة ليست معزولة، إذ شهدت خلال الأشهر الأخيرة عدة جرائم خطف وابتزاز مرتبطة مباشرة بمستثمرين في العملات المشفرة. ففي 3 أيار الجاري، حررت الشرطة والد رجل أعمال يعمل في القطاع بعد يومين من اختطافه، بينما عُثر في كانون الثاني على جثة رجل داخل صندوق سيارة بعد خطفه وطلب فدية مقابل إطلاق سراحه. كما تعرّض ديفيد بالاند، المؤسس المشارك لشركة "لدغر"، للاختطاف والتعذيب بما في ذلك بتر إصبع من يده.تأتي هذه الحوادث في ظل ازدهار سوق العملات المشفرة، إذ يتوقع أن تصل إيرادات القطاع في فرنسا وحدها إلى 1.2 مليار دولار هذا العام، مع أكثر من 17 مليون مستخدم، ما يجعله بيئة جذابة للجريمة المنظمة.وأثارت الاعتداءات الأخيرة موجة تفاعل على منصات التواصل، حيث عبّر مغردون عن قلقهم من ضعف الحماية الأمنية للعاملين في المجال، رغم تعاملهم بمبالغ طائلة. وكتبت المغردة "أوريل" أن "ضعف الحماية الشخصية يوفر بيئة خصبة للجريمة المنظمة"، في حين حذّرت الناشطة "رولا" من تأثير هذه الحوادث على ثقة المستثمرين في السوق الأوروبية.بدورها، أشارت المحامية "سونيا" إلى وجود فراغ قانوني في التعامل مع الجرائم المرتبطة بالعملات الرقمية، مطالبة بتشريعات تواكب المخاطر الجديدة. أما الناشط "روكي"، فلفت إلى أن هذه الهجمات تعكس أيضًا "توترًا اجتماعيًا تجاه الأثرياء الجدد الذين صنعوا ثرواتهم خارج الأطر الاقتصادية التقليدية".وعقب الحادثة، أعلن الفرنسي عن لقاء مرتقب مع عدد من المستثمرين والمنصات لمناقشة الأوضاع الأمنية، متعهدًا بملاحقة مرتكبي هذه الجرائم داخل فرنسا وخارجها. (الجزيرة)