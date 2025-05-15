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عربي-دولي

ستنطلق في إسطنبول.. مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

Lebanon 24
15-05-2025 | 23:15
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من المقرر أن تبدأ اليوم الجمعة في مدينة إسطنبول أول مفاوضات مباشرة منذ ثلاث سنوات بين وفدين من روسيا وأوكرانيا، وذلك بعد تأجيل الاجتماع الذي كان مقرراً يوم أمس، وفق ما أفادت به مصادر في وزارة الخارجية التركية.
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وذكرت المصادر أن المحادثات ستُجرى بحضور ممثلين عن الحكومة التركية، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.

ومن المرتقب عقد اجتماعات ثلاثية منفصلة، الأولى بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا، والثانية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا. في المقابل، لم يُحسم بعد ما إذا كان سيُعقد اجتماع رباعي يجمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا.

وسيرأس الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو، في وقت لم تُكشف فيه بعد أسماء رؤساء الوفدين الروسي والأوكراني.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية الانتقادات بأن موسكو أرسلت وفدا من الصف الثاني فقط.

ويرسل زيلينسكي فريقا مكونا من 12 شخصا، برئاسة وزير الدفاع رستم عمروف. وجميع المفاوضين الآخرين هم نواب رؤساء أجهزة المخابرات وكبار ضباط الأركان ومستشار لرئيس المكتب الرئاسي. (العربية)
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