ستنطلق في إسطنبول.. مفاوضات مباشرة بين روسيا وأوكرانيا

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وذكرت المصادر أن المحادثات ستُجرى بحضور ممثلين عن الحكومة ، في إطار مساعٍ دبلوماسية تهدف إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين.ومن المرتقب عقد اجتماعات ثلاثية منفصلة، الأولى بين وأوكرانيا وتركيا، والثانية بين روسيا وأوكرانيا وتركيا. في المقابل، لم يُحسم بعد ما إذا كان سيُعقد اجتماع رباعي يجمع ممثلين عن روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة وتركيا.وسيرأس الوفد الأميركي ، في وقت لم تُكشف فيه بعد أسماء رؤساء الوفدين الروسي والأوكراني.الأوكراني إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي المشاركة.ورفضت الانتقادات بأن أرسلت وفدا من الصف الثاني فقط.ويرسل فريقا مكونا من 12 شخصا، برئاسة رستم عمروف. وجميع المفاوضين الآخرين هم نواب رؤساء أجهزة المخابرات وكبار ضباط الأركان ومستشار لرئيس . (العربية)