تصعيد كلامي.. ستارمر: بوتين "سيدفع الثمن" إذا رفض السلام مع أوكرانيا

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قال رئيس الوزراء إن يجب أن "يدفع الثمن" في حال استمر في رفضه التفاوض من أجل السلام مع ، وذلك قبل انطلاق قمة المقررة في يوم الجمعة.وفي بيان صدر قبل القمة، التي تجمع قادة إلى جانب ممثلين عن عشرين دولة أوروبية أخرى في تيرانا، أشار ستارمر إلى أن "مراوغات ومماطلته، مع استمراره في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر لا يمكن قبوله".ويأتي هذا التصعيد الكلامي بالتزامن مع استعداد وفود روسية وأوكرانية لبدء محادثات في مدينة إسطنبول، رغم غياب كل من بوتين والرئيس الأوكراني عن طاولة الحوار.