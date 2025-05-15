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عربي-دولي
تصعيد كلامي.. ستارمر: بوتين "سيدفع الثمن" إذا رفض السلام مع أوكرانيا
Lebanon 24
15-05-2025
|
23:22
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قال رئيس الوزراء
البريطاني
كير ستارمر
إن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
يجب أن "يدفع الثمن" في حال استمر في رفضه التفاوض من أجل السلام مع
أوكرانيا
، وذلك قبل انطلاق قمة
المجموعة السياسية الأوروبية
المقررة في
ألبانيا
يوم الجمعة.
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وفي بيان صدر قبل القمة، التي تجمع قادة
الاتحاد الأوروبي
إلى جانب ممثلين عن عشرين دولة أوروبية أخرى في
العاصمة الألبانية
تيرانا، أشار ستارمر إلى أن "مراوغات
بوتين
ومماطلته، مع استمراره في إراقة الدماء في أوكرانيا، أمر لا يمكن قبوله".
ويأتي هذا التصعيد الكلامي بالتزامن مع استعداد وفود روسية وأوكرانية لبدء محادثات في مدينة إسطنبول، رغم غياب كل من بوتين والرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
عن طاولة الحوار.
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