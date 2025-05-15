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عربي-دولي
كيف ردّت مايكروسوفت على اتهامات المشاركة بحرب غزة؟
Lebanon 24
15-05-2025
|
23:37
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أعلنت شركة
مايكروسوفت
الأميركية، الجمعة، أنها لم تجد أدلة على خرق
وزارة الدفاع الإسرائيلية
لشروط الخدمة أو مدونة السلوك الخاصة باستخدام تقنيات
الذكاء الاصطناعي
، وذلك في سياق الحرب على غزة ولبنان.
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وجاء بيان الشركة ردًا على اتهامات باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لمايكروسوفت وOpenAI في برامج عسكرية إسرائيلية لاختيار أهداف القصف.
وقالت مايكروسوفت: "لم نعثر على ما يشير إلى استخدام تقنياتنا لإلحاق ضرر بأي شخص في
قطاع غزة
"، مضيفة أنها قدمت "دعمًا طارئًا محدودًا وتحت إشراف دقيق" للحكومة
الإسرائيلية
عقب هجوم 7 تشرين الاول، مع رفض بعض الطلبات والموافقة على أخرى.
يُذكر أن تقارير سابقة أثارت جدلًا واسعًا بشأن استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي في تحديد أهداف عسكرية إسرائيلية، ما أثار مخاوف حقوقية وأخلاقية متزايدة. (ارم)
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