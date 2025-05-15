كيف ردّت مايكروسوفت على اتهامات المشاركة بحرب غزة؟

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أعلنت شركة الأميركية، الجمعة، أنها لم تجد أدلة على خرق لشروط الخدمة أو مدونة السلوك الخاصة باستخدام تقنيات ، وذلك في سياق الحرب على غزة ولبنان.وجاء بيان الشركة ردًا على اتهامات باستخدام نماذج ذكاء اصطناعي تابعة لمايكروسوفت وOpenAI في برامج عسكرية إسرائيلية لاختيار أهداف القصف.وقالت مايكروسوفت: "لم نعثر على ما يشير إلى استخدام تقنياتنا لإلحاق ضرر بأي شخص في "، مضيفة أنها قدمت "دعمًا طارئًا محدودًا وتحت إشراف دقيق" للحكومة عقب هجوم 7 تشرين الاول، مع رفض بعض الطلبات والموافقة على أخرى.يُذكر أن تقارير سابقة أثارت جدلًا واسعًا بشأن استخدام أنظمة ذكاء اصطناعي في تحديد أهداف عسكرية إسرائيلية، ما أثار مخاوف حقوقية وأخلاقية متزايدة. (ارم)