ترامب يختتم جولته الخليجية بوعود تريليونية

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يختتم الرئيس الأميركي ، الجمعة، جولته الخليجية بزيارة إلى ، بعد محطتين في وقطر، أعلن خلالهما عن صفقات تجارية بمليارات الدولارات، وتوجهات سياسية بارزة شملت انفتاحًا دبلوماسيًا تجاه وتفاؤلًا بإحياء الاتفاق مع .وخلال الجولة التي تُعدّ الأولى له في ولايته الثانية، كشف عن طلب "قياسي" لشراء طائرات بوينغ تتجاوز قيمته 200 مليار دولار، إلى جانب الإعلان عن رفع عقوبات كانت مفروضة على سوريا منذ عقود.وحظي ترامب باستقبال لافت في الدول الثلاث، حيث وصفه مراقبون بأنه حافل بالحفاوة ورسائل الدعم.ويُنتظر أن يختتم زيارته اليوم في أبوظبي بلقاء اقتصادي موسع، تليه جولة في "بيت العائلة الإبراهيمية" بجزيرة السعديات، بحسب وسائل إعلام إماراتية.وأجرى الرئيس الأميركي الخميس محادثات مع نظيره الإماراتي الشيخ زايد آل ، عقب جولة قام بها ترامب في جامع الشيخ زايد، الأكبر في البلاد والذي اكتسب شهرة واسعة بأعمدته البيضاء العملاقة وجدرانه المزينة بزخارف الذهبية.وخلال محطّته في الدوحة، أشاد ترامب بما وصفه "صفقة قياسية" للخطوط الجوية القطرية بقيمة 200 مليار دولار لشراء طائرات بوينغ.كما لمح من قطر إلى قرب التوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي ، وهو ما سيجنّب العمل العسكري.لكنّه لم يُعلن تقدما في ملف حرب غزة خلال زيارة قطر التي أدت دور وساطة رئيسيا في محادثات الهدنة، وكرّر ترامب في كلمة له في الدوحة أن على "أخذ" وتحويله إلى "منطقة حرية".وفي أول اجتماع من نوعه منذ 25 عاما، التقى ترامب الرئيس السوري أحمد في ، وأعلن رفع عن الدولة التي دمّرتها الحرب.وقال الرئيس الأميركي إن جولته الخليجية مكّنت من حصد "تريليونات الدولارات".وأفادت صحيفة "ذي ناشونال" The National الإماراتية الناطقة باللغة الإنكليزية أن الولايات المتحدة والإمارات تعملان على إعلان شراكة في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا خلال زيارة ترامب.وتسعى الإمارات إلى الريادة في مجال التكنولوجيا، لا سيما الذكاء الاصطناعي، لتنويع مداخيل اقتصادها المعتمد أساسا على . (العربية)