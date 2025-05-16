تحذيرات من عودة تفشي كورونا.. موجة جديدة تضرب آسيا!

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وسط تحذيرات من عودة تفشي مع دخول فصل الصيف، تشهد منطقة جنوب ارتفاعا ملحوظا في حالات الإصابة بكوفيد-19، لاسيما في وسنغافورة.ففي هونغ كونغ، أعلنت السلطات الصحية أن المدينة دخلت موجة جديدة من تفشي ، مع ارتفاع معدل الإصابات بشكل حاد خلال الأسابيع الماضية.وأظهرت بيانات مركز حماية الصحة أن نسبة العينات الإيجابية ارتفعت من 1.7 في المئة في منتصف آذار إلى 11.4 في المئة حاليا، متجاوزة بذلك ذروة آب 2024.وقال ألبرت أو، في المركز، إن النشاط الفيروسي في المدينة "مرتفع جدا" في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن نسبة العينات التنفسية التي تثبت إصابتها بالفيروس وصلت إلى أعلى مستوى لها خلال عام، وفق ما نقلت وكالة بلومبيرغ.أما في ، فقد أصدرت أول تحديث بشأن إصابات منذ نحو عام، كاشفة عن ارتفاع بنسبة 28 في المئة في عدد الإصابات التقديرية ليصل إلى 14 ألفا و200 حالة خلال الأسبوع المنتهي في 3 أيار ، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.وأكدت وزارة الصحة وهيئة الأمراض المعدية أنهما تتابعان عن كثب الارتفاع في عدد الإصابات داخل البلاد، مشيرتين في الوقت ذاته إلى أن الزيادة لا تعود إلى ظهور سلالات أكثر شدة أو سرعة في الانتقال، بل إلى تراجع المناعة لدى السكان.وبحسب الوزارة، فإن عدد حالات الدخول إلى المستشفيات ارتفع بنحو 30 في المئة، لكنها شددت على أن الوضع لا يدعو للقلق في الوقت الحالي.ويعد متحورا LF.7 وNB.1.8، المنحدران من السلالة JN.1، الأكثر انتشارا في سنغافورة حاليا، إذ يشكلان أكثر من ثلثي الحالات التي تم تحليلها جينيا، وفقا للسلطات الصحية .(سكاي نيوز)