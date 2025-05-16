يُكشف عنها للمرة الأولى.. هذه الطائرات يريدها ترامب!

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أعلن الرئيس الأميركي ، الخميس، عن رغبته في تطوير طائرات حربية متقدمة تحمل اسم "إف-22 سوبر" و"إف-55"، في تصريحات هي الأولى من نوعها علنًا بشأن هذه النماذج.وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الإعلان عن هذه الطائرات يشير إلى أن بعض الأعمال التحضيرية قد تكون بدأت بالفعل، ما يمثل دفعة قوية لشركة "لوكهيد مارتن"، المصنّعة للمقاتلتين الشهيرتين "إف-22 رابتور" و" لايتنينغ 2"، واللتين يسعى لتحديثهما.وخلال حديثه في العاصمة ، وإلى جانبه كبار مسؤولي شركات " " و"جنرال إلكتريك للطيران"، قال ترامب إن "إف-22 سوبر" ستكون نسخة مطوّرة للغاية من المقاتلة الحالية، بينما ستتميز "إف-55" بمحركين لتعزيز أدائها.وأكد متحدث باسم "لوكهيد مارتن" للموقع أن الشركة تتابع عن كثب رؤية في مجال الهيمنة الجوية، لكنه أحال الأسئلة الفنية إلى .وفي سياق متصل، فازت شركة "بوينغ" مؤخرًا بعقد لصناعة مقاتلة الجيل المقبل للقوات الجوية الأميركية، وهي طائرة "إف-47"، التي يُعتقد أن تسميتها تُحيل إلى ترامب كونه الرئيس الأميركي السابع والأربعين.كما تتنافس شركات أخرى مثل "أندوريل إندستريز" و"جنرال " على تطوير طائرات القتال التعاونية ذات الأجنحة الروبوتية، ضمن برامج تشمل الطرازين YFQ-42A وYFQ-44A، فيما تتنافس "بوينغ" و"نورثروب غرومان" على مشروع طائرة F/A-XX التابعة للبحرية الأميركية.وكان الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد"، جيم تايكليت، قد أشار الشهر الماضي إلى مشاريع طائرات من "الجيل الخامس فما فوق"، مشبّهًا إياها بسيارات "فيراري" في عالم المقاتلات الجوية. (العين)