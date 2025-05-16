يُكشف عنها للمرة الأولى.. هذه الطائرات يريدها ترامب!

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، الخميس، عن رغبته في تطوير طائرات حربية متقدمة تحمل اسم "إف-22 سوبر" و"إف-55"، في تصريحات هي الأولى من نوعها علنًا بشأن هذه النماذج.
وبحسب موقع "أكسيوس"، فإن الإعلان عن هذه الطائرات يشير إلى أن بعض الأعمال التحضيرية قد تكون بدأت بالفعل، ما يمثل دفعة قوية لشركة "لوكهيد مارتن"، المصنّعة للمقاتلتين الشهيرتين "إف-22 رابتور" و"إف-35
لايتنينغ 2"، واللتين يسعى ترامب
لتحديثهما.
وخلال حديثه في العاصمة القطرية الدوحة
، وإلى جانبه كبار مسؤولي شركات "بوينغ
" و"جنرال إلكتريك للطيران"، قال ترامب إن "إف-22 سوبر" ستكون نسخة مطوّرة للغاية من المقاتلة الحالية، بينما ستتميز "إف-55" بمحركين لتعزيز أدائها.
وأكد متحدث باسم "لوكهيد مارتن" للموقع أن الشركة تتابع عن كثب رؤية إدارة ترامب
في مجال الهيمنة الجوية، لكنه أحال الأسئلة الفنية إلى البيت الأبيض
.
وفي سياق متصل، فازت شركة "بوينغ" مؤخرًا بعقد لصناعة مقاتلة الجيل المقبل للقوات الجوية الأميركية، وهي طائرة "إف-47"، التي يُعتقد أن تسميتها تُحيل إلى ترامب كونه الرئيس الأميركي السابع والأربعين.
كما تتنافس شركات أخرى مثل "أندوريل إندستريز" و"جنرال أتوميكس
" على تطوير طائرات القتال التعاونية ذات الأجنحة الروبوتية، ضمن برامج تشمل الطرازين YFQ-42A وYFQ-44A، فيما تتنافس "بوينغ" و"نورثروب غرومان" على مشروع طائرة F/A-XX التابعة للبحرية الأميركية.
وكان الرئيس التنفيذي لشركة "لوكهيد"، جيم تايكليت، قد أشار الشهر الماضي إلى مشاريع طائرات من "الجيل الخامس فما فوق"، مشبّهًا إياها بسيارات "فيراري" في عالم المقاتلات الجوية. (العين)