إيران تؤكد: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم

Advertisement

قال وزير خارجية ، الخميس، إن تتمسك بمبادئها ومواقفها الأساسية في مفاوضات الملف ، مؤكدا أن هذه المواقف معلنة بوضوح في وعلى طاولة التفاوض.وأوضح أن ما يقال من قبل أطراف التفاوض في وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة المواقف الحقيقية التي تطرح خلال الجلسات الرسمية، في إشارة إلى وجود تفاوت بين الخطاب الإعلامي والحوارات المباشرة.وأضاف عراقجي أن إيران تدافع بقوة عن حقوق شعبها في مجال الطاقة النووية، وخاصة حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق هو من المبادئ الثابتة التي لن تتنازل عنها أو تتراجع عنها تحت أي ظرف.وأكد أن طهران تسعى إلى بناء الثقة والشفافية حول برنامجها النووي، لكنها في الوقت نفسه ترفض التخلي عن تخصيب اليورانيوم، الذي تعتبره جزءا أساسيا من سيادتها وحقها المشروع في تطوير الطاقة. (روسيا اليوم)