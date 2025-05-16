23
o
بيروت
25
o
طرابلس
21
o
صور
25
o
جبيل
22
o
صيدا
23
o
جونية
21
o
النبطية
24
o
زحلة
24
o
بعلبك
12
o
بشري
21
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إيران تؤكد: لن نتخلى عن تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
16-05-2025
|
01:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال وزير خارجية
إيران
عباس عراقجي
، الخميس، إن
طهران
تتمسك بمبادئها ومواقفها الأساسية في مفاوضات الملف
النووي
، مؤكدا أن هذه المواقف معلنة بوضوح في
وسائل الإعلام
وعلى طاولة التفاوض.
Advertisement
وأوضح
عراقجي
أن ما يقال من قبل أطراف التفاوض في وسائل الإعلام لا يعكس بالضرورة المواقف الحقيقية التي تطرح خلال الجلسات الرسمية، في إشارة إلى وجود تفاوت بين الخطاب الإعلامي والحوارات المباشرة.
وأضاف عراقجي أن إيران تدافع بقوة عن حقوق شعبها في مجال الطاقة النووية، وخاصة حقها في تخصيب اليورانيوم، مشددا على أن هذا الحق هو من المبادئ الثابتة التي لن تتنازل عنها أو تتراجع عنها تحت أي ظرف.
وأكد أن طهران تسعى إلى بناء الثقة والشفافية حول برنامجها النووي، لكنها في الوقت نفسه ترفض التخلي عن تخصيب اليورانيوم، الذي تعتبره جزءا أساسيا من سيادتها وحقها المشروع في تطوير الطاقة. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
نتنياهو: سندمر منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران لنتأكد من عدم امتلاكها سلاحاً نووياً
Lebanon 24
نتنياهو: سندمر منشآت تخصيب اليورانيوم في إيران لنتأكد من عدم امتلاكها سلاحاً نووياً
16/05/2025 10:30:39
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
مسؤول إيراني لـ"رويترز": لن نتنازل عن حقّنا في تخصيب اليورانيوم
16/05/2025 10:30:39
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير خارجية إيران رداً على روبيو: سنستمر في تخصيب اليورانيوم
Lebanon 24
وزير خارجية إيران رداً على روبيو: سنستمر في تخصيب اليورانيوم
16/05/2025 10:30:39
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الغارديان: دور موسكو لن يطرح فقط كوجهة محتملة لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب
Lebanon 24
الغارديان: دور موسكو لن يطرح فقط كوجهة محتملة لمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب
16/05/2025 10:30:39
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
قام بها خلال ولايته الأولى.. ترامب يكشف تفاصيل "رحلة سرّية" إلى العراق
Lebanon 24
قام بها خلال ولايته الأولى.. ترامب يكشف تفاصيل "رحلة سرّية" إلى العراق
03:24 | 2025-05-16
16/05/2025 03:24:41
Lebanon 24
Lebanon 24
فرنسا تقاضي إيران أمام "العدل الدولية"
Lebanon 24
فرنسا تقاضي إيران أمام "العدل الدولية"
02:59 | 2025-05-16
16/05/2025 02:59:06
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تأجيل.. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ اليوم في إسطنبول
Lebanon 24
بعد تأجيل.. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ اليوم في إسطنبول
02:57 | 2025-05-16
16/05/2025 02:57:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد خطط سابقة للاستغناء عن الطاقة النووية... بلجيكا تعدل موقفها
Lebanon 24
بعد خطط سابقة للاستغناء عن الطاقة النووية... بلجيكا تعدل موقفها
02:44 | 2025-05-16
16/05/2025 02:44:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تُعلن تحطم ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16
Lebanon 24
أوكرانيا تُعلن تحطم ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16
02:20 | 2025-05-16
16/05/2025 02:20:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
Lebanon 24
باميلا الكيك تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا هو عمرها (صور)
03:48 | 2025-05-15
15/05/2025 03:48:43
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
Lebanon 24
ممثل تعرّض لأزمة قلبيّة مفاجئة... نُقِلَ إلى المستشفى فوراً
10:08 | 2025-05-15
15/05/2025 10:08:32
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
Lebanon 24
وفاة بطل رياضيّ في حادث سير مروّع
05:18 | 2025-05-15
15/05/2025 05:18:09
Lebanon 24
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
Lebanon 24
في المطار... صورة رومانسيّة تجمع سارة أبي كنعان مع زوجها الممثل وسام فارس
08:23 | 2025-05-15
15/05/2025 08:23:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
Lebanon 24
بعد منع الملابس الشفافة في مهرجان كان.. فنانة تخرق القواعد بفستان جريء (صور)
09:26 | 2025-05-15
15/05/2025 09:26:07
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
03:24 | 2025-05-16
قام بها خلال ولايته الأولى.. ترامب يكشف تفاصيل "رحلة سرّية" إلى العراق
02:59 | 2025-05-16
فرنسا تقاضي إيران أمام "العدل الدولية"
02:57 | 2025-05-16
بعد تأجيل.. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ اليوم في إسطنبول
02:44 | 2025-05-16
بعد خطط سابقة للاستغناء عن الطاقة النووية... بلجيكا تعدل موقفها
02:20 | 2025-05-16
أوكرانيا تُعلن تحطم ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16
01:40 | 2025-05-16
استشهاد 136 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق بغزة
فيديو
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
Lebanon 24
مأساة تحل بفنان شهير.. ابنته مصابة بالسرطان في المرحلة الرابعة (فيديو)
04:04 | 2025-05-13
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
Lebanon 24
"كان هيخلع كتفي".. بطلة "فهد البطل" تكشف حقيقة زواجها من أحمد العوضي (فيديو)
04:01 | 2025-05-12
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
Lebanon 24
جمال سليمان يكشف ما طلبه منه العلويون.. وهكذا علّق على قرار شطب سلاف فواخرجي من نقابة الفنانين (فيديو)
01:07 | 2025-05-10
16/05/2025 10:30:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24