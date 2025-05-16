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استشهاد 136 شخصا جراء القصف الإسرائيلي على مناطق بغزة

Lebanon 24
16-05-2025 | 01:40
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تعرّضت مناطق شمال غرب مدينة غزة فجر اليوم الجمعة، لقصف مدفعي واطلاق قذائف من الزوارق البحرية وغارات جوية إسرائيلية مكثفة من الطائرات الحربية، وسط تحليق مستمر للطائرات الحربية والمروحية والاستطلاعية، فيما أفادت مصادر طبية في غزة باستشهاد أكثر من 136 شخصا جراء عمليات القصف المتواصل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
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وأفادت تقارير ووسائل إعلام فلسطينية باستشهاد ما يزيد على 136 فلسطينيا، بينهم نساء وأطفال، مساء أمس الخميس، إثر قصف الطائرات الإسرائيلية منازل في بيت لاهيا وجباليا وخيام للنازحين في قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عددا من المواطنين استشهدوا وجرحوا، غالبيتهم جراحهم خطيرة، إثر استهداف طائرات إسرائيلية خيمة نازحين، في مخيم طبريا بمواصي خان يونس جنوبا.

كما استشهد 3 مواطنين، وأصيب العشرات بجروح، إثر غارة جوية إسرائيلية استهدفت منزل عائلة الأغا في بلدة القرارة شمال خان يونس جنوب القطاع.

واستشهد مواطنان، وأصيب آخرون، بينهم أطفال، جراء قصف إسرائيلي استهدف منزلا بمنطقة العامودي شمال مدينة غزة.

وقالت "وفا" إن الوضع في بلدة الفخاري شرق خان يونس، ومحيط المستشفى الأوروبي صعب جدا، حيث ما زال القصف الإسرائيلي على المنطقة مستمرا، وهناك عشرات العائلات داخل منازلها، وسط انقطاع الاتصالات عنها، وما زال مصيرها مجهولا.(سكاي نيوز)

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