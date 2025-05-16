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عربي-دولي
أوكرانيا تُعلن تحطم ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16
Lebanon 24
16-05-2025
|
02:20
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أكد سلاح الجو الأوكراني في بيان انه فقد طائرة مقاتلة من طراز "إف-"16،
صباح اليوم
الجمعة، بسبب وضع غير اعتيادي على متنها، وذكر أن الطيار تمكن من تفعيل مقعد القذف.
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وجاء في بيان على تطبيق
تلغرام
"وفقا للبيانات الأولية.. حدث وضع غير اعتيادي
على متن الطائرة
. قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".
وهذه ثالث طائرة أميركية مقاتلة من طراز "إف-16" تسقط أو يتم إسقاطها منذ أن تسلمت
أوكرانيا
عددا منها العام الماضي.
ففي وقت سابق، ذكرت الخدمة
الأوكرانية
في هيئة الإذاعة
البريطانية
"
بي بي سي
"، نقلا عن مصادر حكومية أوكرانية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.
وكان الرئيس الأوكراني
فولوديمير زيلينسكي
أكد مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16"، خلال مهمة قتالية.
وقال
زيلينسكي
إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة إف-16"، معربا عن تعازيه لأسرته.(سكاي نيوز)
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