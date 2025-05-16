أوكرانيا تُعلن تحطم ثالث مقاتلة أميركية من طراز إف-16

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أكد سلاح الجو الأوكراني في بيان انه فقد طائرة مقاتلة من طراز "إف-"16، الجمعة، بسبب وضع غير اعتيادي على متنها، وذكر أن الطيار تمكن من تفعيل مقعد القذف.وجاء في بيان على تطبيق "وفقا للبيانات الأولية.. حدث وضع غير اعتيادي . قام الطيار بإبعاد الطائرة عن المناطق السكنية وجرى قذفه بنجاح".وهذه ثالث طائرة أميركية مقاتلة من طراز "إف-16" تسقط أو يتم إسقاطها منذ أن تسلمت عددا منها العام الماضي.ففي وقت سابق، ذكرت الخدمة في هيئة الإذاعة " "، نقلا عن مصادر حكومية أوكرانية، أن صواريخ روسية أسقطت مقاتلة "إف-16" فوق منطقة سومي شمال شرقي أوكرانيا، مما أدى إلى مقتل طيار أوكراني.وكان الرئيس الأوكراني أكد مقتل طيار كان يقود مقاتلة غربية من طراز "إف-16"، خلال مهمة قتالية.وقال إن "الكابتن بافلو إيفانوف قتل السبت خلال قتال أثناء قيادته طائرة إف-16"، معربا عن تعازيه لأسرته.(سكاي نيوز)