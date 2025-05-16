بعد تأجيل.. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ اليوم في إسطنبول

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تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في بين مبعوثين أوكرانيين وروس في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد تأجيلها السابق.وقال مصادر من في ، مساء أمس الخميس، إن أول اجتماع مباشر بين البلدين منذ 3 سنوات سيعقد بحضور ممثلين أتراك.وبحسب مصادر الوزارة، من المقرر إجراء محادثات ثلاثية بين وأوكرانيا وتركيا، وكذلك بين وأوكرانيا وتركيا.وأضافت المصادر أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كان سيكون هناك اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا. ويقود الوفد الأميركي .غير أن مصادر بالخارجية قالت في وقت لاحق من الجمعة إنه سيعقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة وواشنطن وكييف في الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، وآخر بين وروسيا وأوكرانيا الساعة 0930 بإسطنبول.الأوكراني إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي المشاركة.ورفضت الانتقادات بأن أرسلت وفدا من الصف الثاني فقط.(سكاي نيوز)