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عربي-دولي

بعد تأجيل.. محادثات السلام بشأن أوكرانيا تبدأ اليوم في إسطنبول

Lebanon 24
16-05-2025 | 02:57
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تبدأ المفاوضات لإنهاء الحرب في أوكرانيا بين مبعوثين أوكرانيين وروس في إسطنبول، اليوم الجمعة، بعد تأجيلها من اليوم السابق.
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وقال مصادر من وزارة الخارجية التركية في أنقرة، مساء أمس الخميس، إن أول اجتماع مباشر بين البلدين منذ 3 سنوات سيعقد بحضور ممثلين أتراك.

وبحسب مصادر الوزارة، من المقرر إجراء محادثات ثلاثية بين الولايات المتحدة وأوكرانيا وتركيا، وكذلك بين روسيا وأوكرانيا وتركيا.

وأضافت المصادر أنه لم يتم البت بعد فيما إذا كان سيكون هناك اجتماع رباعي بين الولايات المتحدة وروسيا وأوكرانيا وتركيا. ويقود الوفد الأميركي وزير الخارجية ماركو روبيو.

غير أن مصادر بالخارجية التركية قالت في وقت لاحق من الجمعة إنه سيعقد اجتماع ثلاثي بين أنقرة وواشنطن وكييف في الساعة 0745 بتوقيت غرينتش، وآخر بين تركيا وروسيا وأوكرانيا الساعة 0930 بإسطنبول.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إنه لن يحضر المحادثات احتجاجا على رفض نظيره الروسي فلاديمير بوتين المشاركة.

ورفضت وزارة الخارجية الروسية الانتقادات بأن موسكو أرسلت وفدا من الصف الثاني فقط.(سكاي نيوز)

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